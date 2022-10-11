Четыре признака трендовых костюмов осенью-2022: в этом вы будете выглядеть сногсшибательно (фото)

Стилист рассказала, что нужно учесть при выборе фасона костюма на сезон осень-зима

В этом сезоне дизайнеры порадовали обилием тенденций, которые отлично вписываются в осенние луки. Один из фаворитов подиумов – его величество костюм. Этот элемент гардероба уже стал базовым, так что к выбору стоит подходить внимательно, чтобы инвестиция оправдалась.

О самых трендовых костюмах сезона осень-зима рассказала украинская стилистка Ната Москаленко в Instagram. Эта вещь никогда не выходит из моды, лишь меняется фасон. Сейчас актуальны разные фасоны, фактуры, ткани и цвета, так что выбор вас приятно впечатлит.

Стильный и актуальный костюм позволяет создать модный образ, в правильно подобранном костюме вы будете выглядеть дорого и сногсшибательно. Стилистка предлагает обратить внимание на четыре признака трендовых костюмов этого сезона:

Яркий цвет Мини-юбка Четко выраженная линия плеч Костюмный жилет на смену топа

И последнее правило, на котором настаивает стилистка, звучит так: необязательно иметь в одном костюме все — достаточно одного элемента.

Жилет на голое тело - модный стилистический трюк

Яркий цвет не даст вам затеряться в толпе

Необычные фактуры приветствуются

Если любите юбку - это ваш выбор

Длину подбирайте под свои параметры

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