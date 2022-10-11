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Чотири ознаки трендових костюмів восени-2022: у цьому ви виглядатимете надзвичайно (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Стильний костюм стане у нагоді в будь-яку пору року Новина оновлена 11 жовтня 2022, 20:41
Стильний костюм стане у нагоді в будь-яку пору року

Стиліст розповіла, що потрібно врахувати при виборі фасону костюма на сезон осінь-зима

Цього сезону дизайнери порадували безліччю тенденцій, які чудово вписуються в осінні луки. Один із лідерів подіумів – його величність костюм. Цей елемент гардеробу вже став базовим, тому до вибору варто підходити уважно, щоб інвестиція виправдалася.

Про найтрендовіші костюми сезону осінь-зима розповіла українська стилістка Ната Москаленко в Instagram. Ця річ ніколи не виходить із моди, лише змінюється фасон. Зараз актуальні різні фасони, фактури, тканини та кольори, тому вибір вас приємно вразить.

Стильний і актуальний костюм дозволяє створити модний образ, у правильно підібраному костюмі ви виглядатимете дорого і надзвичайно. Стилістка пропонує звернути увагу на чотири ознаки трендових костюмів цього сезону:

  1. Яскравий колір
  2. Мініспідниця
  3. Чітко виражена лінія плечей
  4. Костюмний жилет на зміну топу

І останнє правило, на якому наполягає стилістка, звучить так: необов’язково мати в одному костюмі все, достатньо одного елемента.

Костюм із жилетом
Жилет на голе тіло – модний стилістичний трюк
Костюм жовтого кольору
Яскравий колір не дасть вам загубитися у натовпі
Костюм синього кольору з хутром
Незвичайні фактури вітаються
Костюм з піджака та спідниці
Якщо любите спідницю – це ваш вибір
Рожевий костюм з піджака та спідниці
Довжину підбирайте під свої параметри

Раніше "Телеграф" писав про найбільш трендові джинси сезону осінь-зима. У тому числі не лише карго і кльош.

А також ми розповідали, які пальта на піку тенденцій та як вибрати фасон, щоб підходив чи не під будь-який тип фігури. Стильних варіантів величезна кількість, тому кожна модниця з легкістю знайде саме своє пальто.

Теги:
#Мода #Стиль #Костюм #Тренди