Чотири ознаки трендових костюмів восени-2022: у цьому ви виглядатимете надзвичайно (фото)

Стиліст розповіла, що потрібно врахувати при виборі фасону костюма на сезон осінь-зима

Цього сезону дизайнери порадували безліччю тенденцій, які чудово вписуються в осінні луки. Один із лідерів подіумів – його величність костюм. Цей елемент гардеробу вже став базовим, тому до вибору варто підходити уважно, щоб інвестиція виправдалася.

Про найтрендовіші костюми сезону осінь-зима розповіла українська стилістка Ната Москаленко в Instagram. Ця річ ніколи не виходить із моди, лише змінюється фасон. Зараз актуальні різні фасони, фактури, тканини та кольори, тому вибір вас приємно вразить.

Стильний і актуальний костюм дозволяє створити модний образ, у правильно підібраному костюмі ви виглядатимете дорого і надзвичайно. Стилістка пропонує звернути увагу на чотири ознаки трендових костюмів цього сезону:

Яскравий колір Мініспідниця Чітко виражена лінія плечей Костюмний жилет на зміну топу

І останнє правило, на якому наполягає стилістка, звучить так: необов’язково мати в одному костюмі все, достатньо одного елемента.

Жилет на голе тіло – модний стилістичний трюк

Яскравий колір не дасть вам загубитися у натовпі

Незвичайні фактури вітаються

Якщо любите спідницю – це ваш вибір

Довжину підбирайте під свої параметри

Раніше "Телеграф" писав про найбільш трендові джинси сезону осінь-зима. У тому числі не лише карго і кльош.

А також ми розповідали, які пальта на піку тенденцій та як вибрати фасон, щоб підходив чи не під будь-який тип фігури. Стильних варіантів величезна кількість, тому кожна модниця з легкістю знайде саме своє пальто.