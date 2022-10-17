Топовый принт осени – "гусиная лапка": с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно (фото)

С расцветкой "гусиная лапка" можно составить уйму безупречных осенних луков

В сезоне осень-зима этого года в моде много цветов и расцветок. Один из всегда актуальных принтов – "гусиная лапка". Его часто используют как в верхней одежде, к примеру, пальто, так и в других вещах. Популярнейший вариант жакета на осень – это расцветка "гусиная лапка".

О трендовом принте рассказала украинская стилистка Инна в своем фэшн-блоге в Instagram. По ее словам принт, который еще называют "pied-de-poule" или "зуб собаки", стал популярен в 1930-х благодаря Коко Шанель. Позже узор начал появляться и в коллекциях Кристиана Диора, а затем и в других брендах. И к 70-м годам "гусиная лапка" стала воплощением французского шика.

Стилистка отмечает, что сегодня "гусиную лапку" можно увидеть почти в каждом гардеробе. Принт может быть в классическом черно-белом варианте или цветном. Если не хотите на нем акцентировать, то стилистка рекомендует обращать внимание на менее контрастные сочетания и брать этот принт в похожих оттенках.

Модная эксперта советует сочетать жакет в "гусиную лапку" с джинсами, брюками, юбками, платьями. Что касается обуви, то попробуйте добавить грубые ботинки, кеды, туфли, сапоги.

Такой жакет подойдет к джинсам

Оттенки могут быть менее контрастными

Хорошо носить как с ботфортами, так и с мюли

Удачно сочетаются со светлым низом

Ремень подчеркнет талию

Всегда модный принт - "гусиная лапка"

Под юбки такой жакет также можно надеть

Носите как комплектом, так и раздельно

В тренде укороченные пиджаки

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