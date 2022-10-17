Топовий принт осені – "гусяча лапка": з чим поєднувати, щоб виглядати стильно (фото)

З забарвленням "гусяча лапка" можна скласти безліч бездоганних осінніх луків

У сезоні осінь-зима цього року в моді багато кольорів та кольорів. Один із завжди актуальних принтів – "гусяча лапка". Його часто використовують як у верхньому одязі, наприклад, пальтах, так і в інших речах. Найпопулярніший варіант жакету на осінь — це забарвлення "гусяча лапка".

Про трендовий принт розповіла українська стилістка Інна у своєму фешн-блозі в Instagram. За її словами, принт, який ще називають "pied-de-poule" або "зуб собаки", став популярним у 1930-х завдяки Коко Шанель. Пізніше візерунок почав з’являтися і в колекціях Крістіана Діора, а згодом й у інших брендах. І до 70-х років "гусяча лапка" стала втіленням французького шику.

Стилістка зазначає, що сьогодні "гусячу лапку" можна побачити майже у кожному гардеробі. Принт може бути в класичному чорно-білому або кольоровому варіанті. Якщо не хочете на ньому акцентувати, то стилістка рекомендує звертати увагу на менш контрастні поєднання та брати цей принт у схожих відтінках.

Модна експерта радить поєднувати жакет у "гусячу лапку" з джинсами, штанами, спідницями, сукнями. Щодо взуття, то спробуйте додати грубі черевики, кеди, туфлі, чоботи.

Такий жакет підійде до джинсів

Відтінки можуть бути менш контрастними

Добре носити як з ботфортами, так і з мюлі

Вдало поєднуються зі світлим низом

Ремінь підкреслить талію

Завжди модний принт — "гусяча лапка"

Під спідниці такий жакет також можна вдягнути

Носіть як комплектом, так і окремо

У тренді вкорочені піджаки

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