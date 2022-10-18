Спорт + классика: как гармонично соединить стили в образе, чтобы не шокировать окружающих (фото)

Не удивляйтесь тому, что обычный классический костюм можно совместить с кроссовками, а толстовку с туфлями

Самое интересное, что может быть в образе – это микс контрастных стилей.

Сочетание спорта и классики все больше набирает популярность и, помимо приемов классических сочетаний, все чаще можно увидеть неординарные решения, такие как спортивный костюм и туфли челноки или классическая юбка с ветровкой. Об этом говорит стилист Инна (stylist.inna) в Инстаграме.

Если вам такой микс слишком необычен, попробуйте классические сочетания: кроссовки + спортивный костюм + тренч + классическая сумочка или пальто + свитшот + классические брюки + кроссовки.

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.