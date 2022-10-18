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Спорт + классика: как гармонично соединить стили в образе, чтобы не шокировать окружающих (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сочетание спортивного стиля и классики
Сочетание спортивного стиля и классики

Не удивляйтесь тому, что обычный классический костюм можно совместить с кроссовками, а толстовку с туфлями

Самое интересное, что может быть в образе – это микс контрастных стилей.

Сочетание спорта и классики все больше набирает популярность и, помимо приемов классических сочетаний, все чаще можно увидеть неординарные решения, такие как спортивный костюм и туфли челноки или классическая юбка с ветровкой. Об этом говорит стилист Инна (stylist.inna) в Инстаграме.

Если вам такой микс слишком необычен, попробуйте классические сочетания: кроссовки + спортивный костюм + тренч + классическая сумочка или пальто + свитшот + классические брюки + кроссовки.

пальто кроссовки
жакет кроссовки
девушки в юбках
пальто кроссовки
свитшот юбка
пальто кроссовки
пиджак кроссовки
женская сумка спортивные штаны
пальто кроссовки

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.

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#Мода #Стиль #Мода 2022