Спорт + класика: як гармонійно поєднати стилі в образі, щоб не шокувати навколишніх (фото)

Не дивуйтесь тому, що звичайний класичний костюм можна поєднати з кросівками, а толстовку з туфлями

Найцікавіше, що може бути в образі — це мікс контрастних стилів.

Поєднання спорту і класики все більше набирає популярності і, крім прийомів класичних поєднань, все частіше можна побачити неординарні рішення, такі як спортивний костюм і туфлі човники або класична спідниця з вітрівкою. Про це говорить стиліст Інна (stylist.inna) в Інстаграмі.

Якщо для вас такий мікс занадто незвичайний, спробуйте класичні поєднання: кросівки + спортивний костюм + тренч + класична сумочка або пальто + світшот + класичні штани + кросівки.

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні капюшони. Вони з’явилися зовсім недавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.