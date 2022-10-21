От молочного до розового: названы восемь самых модных цветов осени-2022 (фото)

В этом сезоне актуальны яркие и сочные оттенки

Осень у многих ассоциируется с оттенками бежевого, коричневого, серого и черного. Но спокойная палитра отходит на задний план. И если коричневая помада из 90-х обрела новую волну популярности, то в одежде в этот раз на пике тенденций больше броских цветов. Если вы хотите выглядеть в холодный период года стильно, то обязательно присмотритесь к трендовым цветам осени-2022 и добавляйте яркие вкрапления в базовые луки.

Как пишет модный блог pumpyourstyle.studio в Instagram, в сезоне осень-зима 2022 года в топе трендов оказались сразу восемь цветов. Для создания актуальных луков модницам нужно знать, какие оттенки сейчас на пике моды.

В топ-8 самых модных цветов осени 2022 года входят:

розовый,

синий,

коричневый,

зеленый,

фиолетовый,

желтый,

оранжевый,

молочный.

В фэшн-блоге отмечают, что приход осени всегда диктует смену цветовой палитры в гардеробе. Согласитесь, что в пасмурные дождливые дни мы редко выбираем яркие цвета и больше тяготеем к практичному черному и серому.

Однако смена сезонов не означает, что следует отказываться от цвета, считают стилисты. Именно яркие оттенки помогут создать неповторимые осенние аутфиты, а еще улучшат настроение ваше и окружающих.

Коричневый идеально подойдет для верхней одежды

Не бойтесь быть яркими даже в пасмурную погоду

Розовый цвет не сдает позиций еще с лета

Фиолетовый опять актуален

Оранжевые оттенки невероятно гармонируют с блондом

Верхняя одежда может быть главным акцентом образа

Оттенки от изумрудного до салатового на пике трендов

Если хотите более пастельные тона, то выбирайте молочный цвет

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