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От молочного до розового: названы восемь самых модных цветов осени-2022 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Фиолетовый снова в моде
Фиолетовый снова в моде

В этом сезоне актуальны яркие и сочные оттенки

Осень у многих ассоциируется с оттенками бежевого, коричневого, серого и черного. Но спокойная палитра отходит на задний план. И если коричневая помада из 90-х обрела новую волну популярности, то в одежде в этот раз на пике тенденций больше броских цветов. Если вы хотите выглядеть в холодный период года стильно, то обязательно присмотритесь к трендовым цветам осени-2022 и добавляйте яркие вкрапления в базовые луки.

Как пишет модный блог pumpyourstyle.studio в Instagram, в сезоне осень-зима 2022 года в топе трендов оказались сразу восемь цветов. Для создания актуальных луков модницам нужно знать, какие оттенки сейчас на пике моды.

В топ-8 самых модных цветов осени 2022 года входят:

  • розовый,
  • синий,
  • коричневый,
  • зеленый,
  • фиолетовый,
  • желтый,
  • оранжевый,
  • молочный.

В фэшн-блоге отмечают, что приход осени всегда диктует смену цветовой палитры в гардеробе. Согласитесь, что в пасмурные дождливые дни мы редко выбираем яркие цвета и больше тяготеем к практичному черному и серому.

Однако смена сезонов не означает, что следует отказываться от цвета, считают стилисты. Именно яркие оттенки помогут создать неповторимые осенние аутфиты, а еще улучшат настроение ваше и окружающих.

Образ с коричневым пальто
Коричневый идеально подойдет для верхней одежды
Образ с желтой курткой
Не бойтесь быть яркими даже в пасмурную погоду
Образ в розовом цвете
Розовый цвет не сдает позиций еще с лета
Образ с фиолетовой курткой
Фиолетовый опять актуален
Образ с оранжевой курткой
Оранжевые оттенки невероятно гармонируют с блондом
Образ с синим пуховиком
Верхняя одежда может быть главным акцентом образа
Образ с зеленой курткой
Оттенки от изумрудного до салатового на пике трендов
Образ с молочным плащом
Если хотите более пастельные тона, то выбирайте молочный цвет

Ранее "Телеграф" рассказывал, без каких вещей нельзя представить осенний гардероб. Если хотите выглядеть стильно в любую погоду, то вам стоит иметь несколько вещей – must have.

А также мы писали, какие фасоны пальто в моде в сезоне осень-зима. Стилисты пояснили, как выбрать пальто, чтобы оно быстро не утратило актуальность.

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#Мода #Стиль #Цвета