Від молочного до рожевого: названо вісім наймодніших кольорів осені-2022 (фото)

Цього сезону актуальні яскраві та соковиті відтінки

Осінь у багатьох асоціюється з відтінками бежевого, коричневого, сірого та чорного. Але спокійна палітра відходить на задній план. І якщо коричнева помада з 90-х набула нової хвилі популярності, то в одязі цього разу на піку тенденцій більше яскравих кольорів. Якщо ви хочете виглядати в холодну пору року стильно, то обов’язково придивіться до трендових кольорів осені-2022 і додавайте яскраві вкраплення в базові луки.

Як пише модний блог pumpyourstyle.studio в Instagram, в сезоні осінь-зима 2022 року в топі трендів опинилися відразу вісім кольорів. Для створення актуальних луків модницям потрібно знати, які відтінки зараз на піку моди.

У топ-8 наймодніших кольорів осені 2022 року входять:

рожевий,

синій,

коричневий,

зелений,

фіолетовий,

жовтий,

помаранчевий,

молочний.

У фешн-блозі зазначають, що прихід осені завжди диктує зміну палітри кольорів у гардеробі. Погодьтеся, що у похмурі дощові дні ми рідко вибираємо яскраві кольори та більше тяжіємо до практичного чорного й сірого.

Проте зміна сезонів не означає, що слід відмовлятися від кольору, вважають стилісти. Саме яскраві відтінки допоможуть створити неповторні осінні аутфіти, а ще покращать настрій ваш і оточення.

Коричневий ідеально підійде для верхнього одягу.

Не бійтеся бути яскравими навіть у похмуру погоду

Рожевий колір не здає позицій ще з літа

Фіолетовий знову актуальний

Помаранчеві відтінки неймовірно гармонують із блондом

Верхній одяг може бути головним акцентом образу

Відтінки від смарагдового до салатового на піку трендів

Якщо хочете більш пастельні тони, вибирайте молочний колір

Раніше "Телеграф" розповідав, без якихось речей не можна уявити осінній гардероб. Якщо хочете виглядати стильно за будь-якої погоди, то вам варто мати кілька речей – must have.

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