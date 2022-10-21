Від молочного до рожевого: названо вісім наймодніших кольорів осені-2022 (фото)
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Цього сезону актуальні яскраві та соковиті відтінки
Осінь у багатьох асоціюється з відтінками бежевого, коричневого, сірого та чорного. Але спокійна палітра відходить на задній план. І якщо коричнева помада з 90-х набула нової хвилі популярності, то в одязі цього разу на піку тенденцій більше яскравих кольорів. Якщо ви хочете виглядати в холодну пору року стильно, то обов’язково придивіться до трендових кольорів осені-2022 і додавайте яскраві вкраплення в базові луки.
Як пише модний блог pumpyourstyle.studio в Instagram, в сезоні осінь-зима 2022 року в топі трендів опинилися відразу вісім кольорів. Для створення актуальних луків модницям потрібно знати, які відтінки зараз на піку моди.
У топ-8 наймодніших кольорів осені 2022 року входять:
- рожевий,
- синій,
- коричневий,
- зелений,
- фіолетовий,
- жовтий,
- помаранчевий,
- молочний.
У фешн-блозі зазначають, що прихід осені завжди диктує зміну палітри кольорів у гардеробі. Погодьтеся, що у похмурі дощові дні ми рідко вибираємо яскраві кольори та більше тяжіємо до практичного чорного й сірого.
Проте зміна сезонів не означає, що слід відмовлятися від кольору, вважають стилісти. Саме яскраві відтінки допоможуть створити неповторні осінні аутфіти, а ще покращать настрій ваш і оточення.
Раніше "Телеграф" розповідав, без якихось речей не можна уявити осінній гардероб. Якщо хочете виглядати стильно за будь-якої погоди, то вам варто мати кілька речей – must have.
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