Пять красивых и несложных идей макияжа на Хэллоуин: их легко повторить(фото)
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Правильный мейк сделает ваш лук на хэллоуинской вечеринке незабываемым
Совсем скоро наступит самая страшная ночь в году – Хэллоуин, который празднуют во многих странах с 31 октября на 1 ноября. Если вы приглашены на вечеринку, то обязательно позаботьтесь не только о соответствующем костюме, а и макияже.
Есть масса идей для мейка в честь этого "ужасного" праздника, начиная от традиционных ведьм и страшных клоунов и заканчивая разнообразными героями любимых фильмов и сериалов. "Телеграф" подобрал пять необычных и красивых идей макияжа на Хэллоуин. Многие из них легко воплотить, даже если вы не являетесь умелым визажистом.
Классические хэллоуинские летучие мыши и призраки
Обязательно добавьте оранжевые тени и рисунки тыквы, так ваш образ будет выглядеть по-осеннему уютно.
Гламурная блестящая паутина
Всего один акцент на лице сделает ваш образ непревзойденным и подойдет едва ли не под любой наряд.
Диснеевская фея
Нарисуйте яркие тени и крылья бабочки, чтобы создать нежный лук на Хэллоуин.
Памела Андерсон
Сейчас в тренде все, что связано с 90-ми, так что макияж в стиле секс-символа тех лет очень уместен на хэллоуинской вечеринке.
Спелый банан
Очень свежая идея для милого и симпатичного образа, к тому же, весьма проста в реализации.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой костюм выбрать на Хэллоуин-2022, эффектные идеи луков можно подсмотреть у звезд. А также мы делились идеями касательно маникюра на этот праздник, не бойтесь включать фантазию и создавать креативные нейл-дизайны.