Пять красивых и несложных идей макияжа на Хэллоуин: их легко повторить(фото)

Правильный мейк сделает ваш лук на хэллоуинской вечеринке незабываемым

Совсем скоро наступит самая страшная ночь в году – Хэллоуин, который празднуют во многих странах с 31 октября на 1 ноября. Если вы приглашены на вечеринку, то обязательно позаботьтесь не только о соответствующем костюме, а и макияже.

Есть масса идей для мейка в честь этого "ужасного" праздника, начиная от традиционных ведьм и страшных клоунов и заканчивая разнообразными героями любимых фильмов и сериалов. "Телеграф" подобрал пять необычных и красивых идей макияжа на Хэллоуин. Многие из них легко воплотить, даже если вы не являетесь умелым визажистом.

Классические хэллоуинские летучие мыши и призраки

Обязательно добавьте оранжевые тени и рисунки тыквы, так ваш образ будет выглядеть по-осеннему уютно.

Потрясающий макияж глаз

Гламурная блестящая паутина

Всего один акцент на лице сделает ваш образ непревзойденным и подойдет едва ли не под любой наряд.

Смотрится очень стильно

Диснеевская фея

Нарисуйте яркие тени и крылья бабочки, чтобы создать нежный лук на Хэллоуин.

А-ля фея Динь-Динь

Памела Андерсон

Сейчас в тренде все, что связано с 90-ми, так что макияж в стиле секс-символа тех лет очень уместен на хэллоуинской вечеринке.

Можно перевоплотиться в легендарную актрису

Спелый банан

Очень свежая идея для милого и симпатичного образа, к тому же, весьма проста в реализации.

Нестандартная идея мейка, которую легко повторить

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой костюм выбрать на Хэллоуин-2022, эффектные идеи луков можно подсмотреть у звезд. А также мы делились идеями касательно маникюра на этот праздник, не бойтесь включать фантазию и создавать креативные нейл-дизайны.