П’ять красивих і нескладних ідей макіяжу на Хелловін: їх легко повторити (фото)
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Правильний мейк зробить ваш лук на хелловінській вечірці незабутнім
Незабаром настане найстрашніша ніч у році – Хелловін, який святкують в багатьох країнах з 31 жовтня на 1 листопада. Якщо ви запрошені на вечірку, то обов’язково подбайте не лише про відповідний костюм, а й макіяж.
Є маса ідей для мейку на честь цього "жахливого" свята, починаючи від традиційних відьом та страшних клоунів і закінчуючи різноманітними героями улюблених фільмів і серіалів. "Телеграф" підібрав п’ять незвичайних та красивих ідей макіяжу на Хелловін. Більшість з них легко втілити, навіть якщо ви не є вмілим візажистом.
Класичні хелловінські кажани та привиди
Обов’язково додайте помаранчеві тіні і малюнки гарбуза, так ваш образ виглядатиме по-осінньому затишно.
Гламурне блискуче павутиння
Лише один акцент на обличчі зробить ваш образ неперевершеним і підійде чи не під будь-яке вбрання.
Діснеївська фея
Намалюйте яскраві тіні та крила метелика, щоб створити ніжний лук на Хелловін.
Памела Андерсон
Зараз у тренді все, що пов’язане з 90-ми, тож макіяж у стилі секс-символу тих років дуже доречний на хелловінській вечірці.
Стиглий банан
Дуже свіжа ідея для милого та симпатичного образу, до того ж, дуже проста у реалізації.
Раніше "Телеграф" розповідав, який костюм вибрати на Хелловін-2022, ефектні ідеї луків можна піддивитися у зірок. А також ми ділилися ідеями щодо манікюру на це свято, не бійтеся вмикати фантазію та створювати креативні нейл-дизайни.