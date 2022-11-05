"Дюймовочкам" посвящается: как правильно подобрать пальто девушкам с миниатюрным ростом

Советы, которые гарантированно помогут сделать правильный выбор.

Пальто – это верхняя одежда, без которой не обойтись осенью, да и зимой тоже. Каждый сезон дизайнеры предлагают большое количество различных стильных моделей и фасонов, чтобы каждая модница смогла подобрать себе вариант по душе. Однако при этом, девушкам невысокого роста часто трудно подобрать пальто, которое будет им подходить. Давайте исправлять эту "проблему".

Стилисты выделили пять основных "правил", которые помогут правильно выбирать пальто девушкам с миниатюрным ростом, сообщает prostoway. На что обратить внимание — читайте далее.

Как выбрать пальто невысокой девушке

Длина — ключевая деталь, на которую нужно обращать внимание в первую очередь. Миниатюрным девушкам желательно избегать моделей длины миди, ведь они еще больше снижают рост. Лучший выбор – пальто чуть выше колена или длины макси.

Осторожнее с оверсайзом . Объемный крой — "враг" миниатюрных девушек, ведь такие вещи могут также еще "украсть" рост, и более того, делают общий силуэт очень тяжелый и мешковатый. При этом вещи в обтяжку также выбирать не стоит — между фигурой и тканью должно быть пространство, просто его не должно быть слишком много.

. Объемный крой — "враг" миниатюрных девушек, ведь такие вещи могут также еще "украсть" рост, и более того, делают общий силуэт очень тяжелый и мешковатый. При этом вещи в обтяжку также выбирать не стоит — между фигурой и тканью должно быть пространство, просто его не должно быть слишком много. Широкие плечи — нет, нет и еще раз нет. Такой фасон также прибавляет фигуре нежелательный объем и скрывает рост.

— нет, нет и еще раз нет. Такой фасон также прибавляет фигуре нежелательный объем и скрывает рост. Талия — чтобы сделать образ более утонченным, нужно выбирать пальто с акцентом на талии. Также отличным вариантом будет слегка завышена — это поможет правильно расставить акценты и визуально удлинить ноги.

— чтобы сделать образ более утонченным, нужно выбирать пальто с акцентом на талии. Также отличным вариантом будет слегка завышена — это поможет правильно расставить акценты и визуально удлинить ноги. Детали — лацканы должны быть узкими (никаких широких типа 80-х), пуговицы и застежки — небольшими, как и любой декор, от которого и вообще лучше отказаться. Что касается окраса — лучше выбрать монохром или вертикальную тонкую полоску. Никаких больших орнаментов, клетки, широких полосок, горошка или крупных цветов.

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