"Дюймовочкам" присвячується: як правильно підібрати пальта дівчатам із мініатюрним зростом

Поради, які гарантовано допоможуть зробити правильний вибір.

Пальто — це верхній одяг, без якого не обійтися восени, та й узимку теж. Кожен сезон дизайнери пропонують велику кількість різних стильних моделей та фасонів, щоб кожна модниця змогла підібрати собі варіант до душі. Однак при цьому дівчатам невисокого зросту часто важко підібрати пальто, яке їм підходитиме. Давайте виправлятимемо цю "проблему".

Стилісти виділили п’ять основних "правил", які допоможуть правильно вибирати пальта дівчатам із мініатюрним зростанням, повідомляє prostoway. На що звернути увагу читайте далі.

Як вибрати пальто невисокій дівчині

Довжина — ключова деталь, яку потрібно звертати увагу насамперед. Мініатюрним дівчатам бажано уникати моделей довжини міді, адже вони ще більше знижують зростання. Кращий вибір — пальто трохи вище за коліно або довжину максі.

Обережніше з оверсайзом . Об’ємний крій — "ворог" мініатюрних дівчат, адже такі речі можуть також ще "вкрасти" зріст, і щобільше, роблять загальний силует дуже важкий і мішкуватий. При цьому речі в обтяжку також вибирати не варто – між фігурою та тканиною має бути простір, просто його не має бути надто багато.

. Об’ємний крій — "ворог" мініатюрних дівчат, адже такі речі можуть також ще "вкрасти" зріст, і щобільше, роблять загальний силует дуже важкий і мішкуватий. При цьому речі в обтяжку також вибирати не варто – між фігурою та тканиною має бути простір, просто його не має бути надто багато. Широкі плечі – ні, ні і ще раз ні. Такий фасон також додає фігурі небажаного обсягу і приховує зростання.

– ні, ні і ще раз ні. Такий фасон також додає фігурі небажаного обсягу і приховує зростання. Талія – щоб зробити образ більш витонченим, потрібно вибирати пальта з акцентом на талії. Також відмінним варіантом буде трохи завищена — це допоможе правильно розставити акценти і візуально подовжити ноги.

– щоб зробити образ більш витонченим, потрібно вибирати пальта з акцентом на талії. Також відмінним варіантом буде трохи завищена — це допоможе правильно розставити акценти і візуально подовжити ноги. Деталі — лацкани мають бути вузькими (ніяких широких, типу 80-х), ґудзики та застібки — невеликими, як і будь-який декор, від якого взагалі краще відмовитися. Що стосується забарвлення – краще вибрати монохром або вертикальну тонку смужку. Жодних великих орнаментів, клітин, широких смужок, горошку або великих квітів.

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