Вкорочене пальто-жакет — улюбленець інфлюенсерів: з чим носити, щоб виглядати стильною (фото)

Цей трендовий предмет гардероба ідеальний як зі спортивними джогерами, так і з широкими джинсами

Вкорочене пальто-жакет входить до актуальних трендів верхнього одягу цього сезону.

Як відмічає персональний стиліст Ната Москаленко, свіжий дизайн, зручність і дуже великий спектр стилізації зробили це пальто улюбленцем інфлюенсерів. Тому беремо приклад і впроваджуємо у свій гардероб цікаві формули луків з цим предметом осіннього гардероба.

Як носити та з чим стилізувати вкорочене пальто-жакет

З вузькими джинсами

З широкими джинсами і штанами

З міні і підборами

З прямою спідницею міді/максі, а також зі спортивними джогерами

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке найтрендовіше взуття цієї пори.