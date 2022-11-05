Вкорочене пальто-жакет — улюбленець інфлюенсерів: з чим носити, щоб виглядати стильною (фото)
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Цей трендовий предмет гардероба ідеальний як зі спортивними джогерами, так і з широкими джинсами
Вкорочене пальто-жакет входить до актуальних трендів верхнього одягу цього сезону.
Як відмічає персональний стиліст Ната Москаленко, свіжий дизайн, зручність і дуже великий спектр стилізації зробили це пальто улюбленцем інфлюенсерів. Тому беремо приклад і впроваджуємо у свій гардероб цікаві формули луків з цим предметом осіннього гардероба.
Як носити та з чим стилізувати вкорочене пальто-жакет
- З вузькими джинсами
- З широкими джинсами і штанами
- З міні і підборами
- З прямою спідницею міді/максі, а також зі спортивними джогерами
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