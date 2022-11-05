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Вкорочене пальто-жакет — улюбленець інфлюенсерів: з чим носити, щоб виглядати стильною (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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З чим носити і стилізувати пальто-жакет Новина оновлена 05 листопада 2022, 09:34
З чим носити і стилізувати пальто-жакет. Фото confettissimo.com

Цей трендовий предмет гардероба ідеальний як зі спортивними джогерами, так і з широкими джинсами

Вкорочене пальто-жакет входить до актуальних трендів верхнього одягу цього сезону.

Як відмічає персональний стиліст Ната Москаленко, свіжий дизайн, зручність і дуже великий спектр стилізації зробили це пальто улюбленцем інфлюенсерів. Тому беремо приклад і впроваджуємо у свій гардероб цікаві формули луків з цим предметом осіннього гардероба.

Як носити та з чим стилізувати вкорочене пальто-жакет

  • З вузькими джинсами
вкорочене пальто-жакет З вузькими джинсами
  • З широкими джинсами і штанами
вкорочене пальто-жакет З широкими джинсами і штанами
  • З міні і підборами
вкорочене пальто-жакет З міні і підборами
  • З прямою спідницею міді/максі, а також зі спортивними джогерами
вкорочене пальто-жакет зі спортивними джогерами

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке найтрендовіше взуття цієї пори.

Теги:
#Мода #Пальто #Мода 2022