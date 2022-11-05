Укороченное пальто-жакет – любимец инфлюэнсеров: с чем носить, чтобы выглядеть стильной (фото)

Этот трендовый предмет гардероба идеален как со спортивными джоггерами, так и с широкими джинсами

Укороченное пальто-жакет входит в актуальные тренды верхней одежды этого сезона.

Как отмечает персональный стилист Ната Москаленко, свежий дизайн, удобство и очень большой спектр стилизации сделали это пальто любимцем инфлюэнсеров. Поэтому берём пример и внедряем в свой гардероб интересные формулы луков с этим предметом осеннего гардероба.

Как носить и с чем стилизовать укороченное пальто-жакет

С узкими джинсами

С широкими джинсами и брюками

С мини и каблуками

С прямой юбкой миди/макси, а также со спортивными джоггерами

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