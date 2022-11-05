Укороченное пальто-жакет – любимец инфлюэнсеров: с чем носить, чтобы выглядеть стильной (фото)
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Этот трендовый предмет гардероба идеален как со спортивными джоггерами, так и с широкими джинсами
Укороченное пальто-жакет входит в актуальные тренды верхней одежды этого сезона.
Как отмечает персональный стилист Ната Москаленко, свежий дизайн, удобство и очень большой спектр стилизации сделали это пальто любимцем инфлюэнсеров. Поэтому берём пример и внедряем в свой гардероб интересные формулы луков с этим предметом осеннего гардероба.
Как носить и с чем стилизовать укороченное пальто-жакет
- С узкими джинсами
- С широкими джинсами и брюками
- С мини и каблуками
- С прямой юбкой миди/макси, а также со спортивными джоггерами
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