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Укороченное пальто-жакет – любимец инфлюэнсеров: с чем носить, чтобы выглядеть стильной (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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С чем носить и стилизовать пальто-жакет Новость обновлена 05 ноября 2022, 09:34
С чем носить и стилизовать пальто-жакет. Фото confettissimo.com

Этот трендовый предмет гардероба идеален как со спортивными джоггерами, так и с широкими джинсами

Укороченное пальто-жакет входит в актуальные тренды верхней одежды этого сезона.

Как отмечает персональный стилист Ната Москаленко, свежий дизайн, удобство и очень большой спектр стилизации сделали это пальто любимцем инфлюэнсеров. Поэтому берём пример и внедряем в свой гардероб интересные формулы луков с этим предметом осеннего гардероба.

Как носить и с чем стилизовать укороченное пальто-жакет

  • С узкими джинсами
укороченное пальто-жакет С узкими джинсами
  • С широкими джинсами и брюками
укороченное пальто-жакет С широкими джинсами и брюками
  • С мини и каблуками
укороченное пальто-жакет С мини и каблуком
  • С прямой юбкой миди/макси, а также со спортивными джоггерами
укороченное пальто-жакет со спортивными джогерами

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#Мода #Пальто #Мода 2022