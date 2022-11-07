Длинные, объемные и с надписями: подборка стильных трендовых шарфов на зиму 2023 (фото)
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Утепляемся на зиму стильно
Теплые аксессуары зимой отыгрываю не последнюю роль в создании уютного образа, в котором главное — это не замерзнуть. Поэтому помимо выбора пуховика и теплых сапог и ботинок, нужно обратить внимание и на стильные шарфы и шапки.
Коротко, но очень понятно о самых стильный и актуальных шарфах зимы 2022-2023 рассказала стилист underapplestyle у себя в блоге в Инстаграм. Также фэшнблогер рассказала и как правильно подобрать шарф по цветам. Стоит отметить, что в принципе можно выбирать любой, главное чтобы он был либо в цвет пальто, в цвет обуви, в цвет шапки, в цвет сумки или же он может быть акцентным — тогда нужно сыграть на контрасте. Если же вы хотите шарф в клетку из нескольких оттенков, то пальто/пуховик, шапка, сумка должны повторять оттенки принта.
Модные шарфы зимы 2022-2023:
- очень длинные шарфы
- объемные
- с бахромой — чем длиннее, тем лучше
- клетчатые — клетка крупная
- дутые и стеганые
- с крупными надписями
- шарф-капюшон
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие модели пуховиков сейчас в моде. А также мы писали, как одеться тепло и при этом не испортить образ.