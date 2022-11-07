Рус

Довгі, об’ємні та з написами: добірка стильних трендових шарфів на зиму 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Модні шарфи на зиму 2023 Новина оновлена 07 листопада 2022, 11:47
Модні шарфи на зиму 2023. Фото pexels.com

Утеплюємося на зиму стильно

Теплі аксесуари взимку відіграю не останню роль у створенні затишного образу, в якому головне не замерзнути. Тому крім вибору пуховика та теплих чобіт та черевиків, потрібно звернути увагу і на стильні шарфи та шапки.

Коротко, але дуже зрозуміло про найстильніші та найактуальніші шарфи зими 2022-2023 розповіла стиліст underapplestyle у себе в блозі в Інстаграм. Також фешн-блогер розповіла і як правильно підібрати шарф за кольорами. Варто відзначити, що в принципі можна вибирати будь-який, головне щоб він був або в колір пальта, в колір взуття, в колір шапки, в колір сумки або він може бути акцентним — тоді потрібно зіграти на контрасті. Якщо ж ви хочете шарф у клітку з кількох відтінків, то пальто/пуховик, шапка, сумка повинні повторювати відтінки принта.

Модні шарфи зими 2022-2023:

  • дуже довгі шарфи
  • об’ємні
  • з бахромою — чим довше, тим краще
  • картаті — клітина велика
  • дуті та стьобані
  • з великими написами
  • шарф-капюшон
Модні шарфи зими 2022-2023
Модні шарфи зими 2022-2023
Модні шарфи зими 2022-2023
Модні шарфи зими 2022-2023
Модні шарфи зими 2022-2023
Модні шарфи зими 2022-2023
Модні шарфи зими 2022-2023
Модні шарфи зими 2022-2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які моделі пуховиків зараз у моді. А також ми писали, як одягнутися тепло і при цьому не зіпсувати образ.

Теги:
#Мода #Зима #Шарф