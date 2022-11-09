Никаких "летучих-мышей" и рукава 3/4: трикотажные свитера, от которых стоит немедленно отказаться (фото)
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Теплый свитер согреет вас в любую погоду и станет отличным дополнением к зимнему образу
Теплый и уютный свитер – это маст-хэв осенне-зимнего гардероба каждой модницы, и в 2022/2023 годах дизайнеры не поскупились на тренды трикотажа, чтобы каждая девушка этой зимой была в тепле и на стиле. Однако не стоит забывать, что существуют и антитренды, о которых также нужно знать.
Стилист Ольга Ким поведала в своем модном блоге в Инстаграм о том, как правильно выбирать вещи из трикотажа в 2022-2023 года. Блогер наглядно показала и рассказала, какие модели свитеров уже стали антитрендами, какие являются отличной базой стильного гардероба, а также отметила главные тренды этого сезона.
Антитренды в трикотаже:
- тонкие бесформенные джемперы,
- рукава летучая мышь,
- свитеры с облеганием,
- округлый не оформленный резинкой вырез,
- рукава 3/4.
Главные тренды:
- удлиненные свободные кардиганы на пуговицах,
- облегающие джемперы, водолазки в рубчик,
- свободные свитеры в полоску,
- рванина,
- ворот поло,
- ворот на молнии,
- фантастические геометрические узоры в духе 60х.
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