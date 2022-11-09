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Никаких "летучих-мышей" и рукава 3/4: трикотажные свитера, от которых стоит немедленно отказаться (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Антитренды в трикотаже 2022 Новость обновлена 09 ноября 2022, 07:56
Антитренды в трикотаже 2022. Фото pexels.com

Теплый свитер согреет вас в любую погоду и станет отличным дополнением к зимнему образу

Теплый и уютный свитер – это маст-хэв осенне-зимнего гардероба каждой модницы, и в 2022/2023 годах дизайнеры не поскупились на тренды трикотажа, чтобы каждая девушка этой зимой была в тепле и на стиле. Однако не стоит забывать, что существуют и антитренды, о которых также нужно знать.

Стилист Ольга Ким поведала в своем модном блоге в Инстаграм о том, как правильно выбирать вещи из трикотажа в 2022-2023 года. Блогер наглядно показала и рассказала, какие модели свитеров уже стали антитрендами, какие являются отличной базой стильного гардероба, а также отметила главные тренды этого сезона.

Антитренды в трикотаже:

  • тонкие бесформенные джемперы,
  • рукава летучая мышь,
  • свитеры с облеганием,
  • округлый не оформленный резинкой вырез,
  • рукава 3/4.

Главные тренды:

  • удлиненные свободные кардиганы на пуговицах,
  • облегающие джемперы, водолазки в рубчик,
  • свободные свитеры в полоску,
  • рванина,
  • ворот поло,
  • ворот на молнии,
  • фантастические геометрические узоры в духе 60х.
Антитренды и тренды в трикотаже 2022
Антитренды и тренды в трикотаже 2022
Антитренды и тренды в трикотаже 2022
Антитренды и тренды в трикотаже 2022
Антитренды и тренды в трикотаже 2022
Антитренды и тренды в трикотаже 2022
Антитренды и тренды в трикотаже 2022
Антитренды и тренды в трикотаже 2022
Антитренды и тренды в трикотаже 2022
Антитренды и тренды в трикотаже 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде этой осенью и зимой, количество моделей приятно впечатляет. А также мы писали, как выбрать не только практичную, но и стильную верхнюю одежду.

Теги:
#Мода #Трикотаж #Тренды #Свитер #Антитренды