Жодних "кажанів" і рукавів 3/4: трикотажні светри, від яких варто негайно відмовитися (фото)
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Светр зігріє вас у будь-яку погоду і стане чудовим доповненням до зимового образу.
Теплий і затишний светр — це маст-хев осінньо-зимового гардероба кожної модниці, і в 2022/2023 роках дизайнери не поскупилися на тренди трикотажу, щоб кожна дівчина цієї зими була в теплі та на стилі. Однак не варто забувати, що існують і антитренди, про які також потрібно знати.
Стиліст Ольга Кім розповіла у своєму модному блозі в Інстаграм про те, як правильно вибирати речі з трикотажу у 2022-2023 роках. Блогер наочно показала та розповіла, які моделі светрів вже стали антитрендами, які є чудовою базою стильного гардероба, а також відзначила головні тренди цього сезону.
Антитренди в трикотажі:
- тонкі безформні джемпери,
- рукави кажан,
- светри з обляганням,
- округлий не оформлений гумкою виріз,
- рукави 3/4.
Головні тренди:
- подовжені вільні кардигани на ґудзиках,
- обтислі джемпери, водолазки в рубчик,
- вільні светри в смужку,
- порваний,
- воріт поло,
- воріт на блискавці,
- фантастичні геометричні візерунки на кшталт 60-х.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді цієї осені та взимку, кількість моделей приємно вражає. А також ми писали, як вибрати не тільки практичний, а й стильний верхній одяг.