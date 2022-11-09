Жодних "кажанів" і рукавів 3/4: трикотажні светри, від яких варто негайно відмовитися (фото)

Светр зігріє вас у будь-яку погоду і стане чудовим доповненням до зимового образу.

Теплий і затишний светр — це маст-хев осінньо-зимового гардероба кожної модниці, і в 2022/2023 роках дизайнери не поскупилися на тренди трикотажу, щоб кожна дівчина цієї зими була в теплі та на стилі. Однак не варто забувати, що існують і антитренди, про які також потрібно знати.

Стиліст Ольга Кім розповіла у своєму модному блозі в Інстаграм про те, як правильно вибирати речі з трикотажу у 2022-2023 роках. Блогер наочно показала та розповіла, які моделі светрів вже стали антитрендами, які є чудовою базою стильного гардероба, а також відзначила головні тренди цього сезону.

Антитренди в трикотажі:

тонкі безформні джемпери,

рукави кажан,

светри з обляганням,

округлий не оформлений гумкою виріз,

рукави 3/4.

Головні тренди:

подовжені вільні кардигани на ґудзиках,

обтислі джемпери, водолазки в рубчик,

вільні светри в смужку,

порваний,

воріт поло,

воріт на блискавці,

фантастичні геометричні візерунки на кшталт 60-х.

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