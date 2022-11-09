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Жодних "кажанів" і рукавів 3/4: трикотажні светри, від яких варто негайно відмовитися (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Антитренди в трикотажі 2022 Новина оновлена 09 листопада 2022, 07:56
Антитренди в трикотажі 2022. Фото pexels.com

Светр зігріє вас у будь-яку погоду і стане чудовим доповненням до зимового образу.

Теплий і затишний светр — це маст-хев осінньо-зимового гардероба кожної модниці, і в 2022/2023 роках дизайнери не поскупилися на тренди трикотажу, щоб кожна дівчина цієї зими була в теплі та на стилі. Однак не варто забувати, що існують і антитренди, про які також потрібно знати.

Стиліст Ольга Кім розповіла у своєму модному блозі в Інстаграм про те, як правильно вибирати речі з трикотажу у 2022-2023 роках. Блогер наочно показала та розповіла, які моделі светрів вже стали антитрендами, які є чудовою базою стильного гардероба, а також відзначила головні тренди цього сезону.

Антитренди в трикотажі:

  • тонкі безформні джемпери,
  • рукави кажан,
  • светри з обляганням,
  • округлий не оформлений гумкою виріз,
  • рукави 3/4.

Головні тренди:

  • подовжені вільні кардигани на ґудзиках,
  • обтислі джемпери, водолазки в рубчик,
  • вільні светри в смужку,
  • порваний,
  • воріт поло,
  • воріт на блискавці,
  • фантастичні геометричні візерунки на кшталт 60-х.
Антитренди та тренди у трикотажі 2022
Антитренди та тренди у трикотажі 2022
Антитренди та тренди у трикотажі 2022
Антитренди та тренди у трикотажі 2022
Антитренди та тренди у трикотажі 2022
Антитренди та тренди у трикотажі 2022
Антитренди та тренди у трикотажі 2022
Антитренди та тренди у трикотажі 2022
Антитренди та тренди у трикотажі 2022
Антитренди та тренди у трикотажі 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді цієї осені та взимку, кількість моделей приємно вражає. А також ми писали, як вибрати не тільки практичний, а й стильний верхній одяг.

Теги:
#Мода #Трикотаж #Тренди #Светр #Антітренд