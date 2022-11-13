Как носить черные колготки, чтобы выглядеть великолепно: подборка стильных образов (фото)

Не бойтесь добавлять черные колготки в свои образы.

Колготки – это один из самых противоречивых элементов женского гардероба. Многие модницы души в них не чают, подбирая к своим образам различные варианты, и не только базовые, а и цветные. Однако сегодня мы хотим поговорить только о черных, классических моделях.

Стилисты отмечают, что такие колготки — это отличный способ не отказываться от коротких платьев и юбок даже в холода, пишет prostoway. Более того, их можно сочетать даже с легкими летними платьями и сарафанами.

Как стильно носить черные колготки

Самый беспроигрышный способ – носить черные колготки с тотал-блэк аутфитами. Но это не значит, что нужно останавливаться только на этом. И тонкие, и плотные черные колготки отлично смотрятся и с контрастными оттенками, например с розовым, зеленым, красным или синим.

Лучше всего обращать внимание на простейшие колготки плотностью от 40 до 100 ден – в зависимости от погоды и ваших предпочтений. Однако также не теряют своей актуальности колготки с принтом, которые также могут необычно разбавить ваш образ: горох, полоски, сеточка, монограмма модного бренда и т.д. Но таки одно "но" есть: такие колготки следует сочетать с простыми, базовыми вещами, чтобы вы не выглядел нелепо.

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