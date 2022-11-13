Як носити чорні колготки, щоб виглядати чудово: добірка стильних образів (фото)

Не бійтеся додавати чорні колготки у свої образи.

Колготки – це один із найсуперечливіших елементів жіночого гардероба. Багато модниць душі в них не сподіваються, підбираючи до своїх образів різні варіанти, і не тільки базові, а й кольорові. Однак сьогодні ми хочемо поговорити тільки про чорні, класичні моделі.

Стилісти зазначають, що такі колготки — це чудовий спосіб не відмовлятися від коротких суконь та спідниць навіть у холоди, пише prostoway. Щобільше, їх можна поєднувати навіть із легкими літніми сукнями та сарафанами.

Як стильно носити чорні колготки

Найбезпрограшніший спосіб — носити чорні колготки з тотал-блек аутфітами. Але це не означає, що треба зупинятися лише на цьому. І тонкі, і щільні чорні колготки мають гарний вигляд і з контрастними відтінками, наприклад, з рожевим, зеленим, червоним або синім.

Найкраще звертати увагу на найпростіші колготки щільністю від 40 до 100 ден – залежно від погоди та ваших уподобань. Однак також не втрачають своєї актуальності колготки з принтом, які можуть незвичайно розбавити ваш образ: горох, смужки, сіточка, монограма модного бренду і т.д. Але таки одне "але" є: такі колготки слід поєднувати з простими, базовими речами, щоб ви не виглядали безглуздо.

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