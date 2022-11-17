Как замаскировать живот одеждой: девять простых лайфхаков от стилиста (фото)
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Правильный подбор одежды поможет спрятать недостаток фигуры
А у вас есть проблемное место под названием "живот"? Худей, не худей, тренируйся, не тренируйся, а это место редко когда бывает плоским. Если у вас плоский живот, то вам повезло и дальше можете не читать. А вот если живот это ваша головная боль, то обязательно знакомимся с полезной инструкцией.
Что делать, чтобы сделать выступающую часть менее заметной, — об этом рассказала стилист Татьяна Белявина. Она советует правильно подбирать одежду.
Плотные ткани и свободное облегание
Это альфа и омега, то есть самое главное. Все остальное держится, в том числе, на этих важных пунктах. Если живот обтянуть, то он меньше не станет. Если надеть огромный балахон, то не только живот, но и вы сама станете в целом больше. Ищите золотую середину.
Слегка завышенная талия
Это не ампир, когда талия смещается под самую грудь. Просто сдвигаем талию слегка выше вашей, так, после такой талии, юбка расширяется и дает пространство животу.
Эффект баски
Все просто. Формируем талию и баску. Это снова даст пространство для живота, что замаскируют его. Для этого верх берем объемным и ремнем собираем этот объем в баску.
Эффект талии
Снова объемный крой, но уже в крое предусмотрена талия и расширение после нее. В это расширение и будет помещаться живот.
Вертикали
Все про них знают. Но одна вертикаль не справится. Если будете сочетать с завышенной талией, полуприлеганием и прочим, то эффект будет ощутим.
Темное/светлое внутри + принт
Снова вертикаль, но более хитрая. Берем внутренний слой и низ в одном цвете, а второй слой в другом или с принтом. Не забываем про полуприлегание.
Маскирующий принт
Если принт плотный, рябит, то он размывает объем, он кажется меньше. А еще можно перевести внимание с живота на ноги при помощи принта.
Диагонали
Создаем при помощи заправки по диагонали. И здесь главное сделать это правильно! Либо используем рубашки.
Платья
Прямые или а-силуэта из плотных тканей, полуприлегающего силуэта отлично маскируют практически любые животы.
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