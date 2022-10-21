Как скрыть живот с помощью одежды: четыре удачных стилистических приема (фото)

Пользуйтесь этими модными трюками и создавайте красивые луки

Даже самые горячие тренды сезона могут смотреться нелепо, если подобраны без учета особенностей вашей фигуры. Тогда как умело выбранный крой и фактура выгодно представят ваши формы, даже если они весьма округлые. С помощью одежды можно "спрятать" лишние см талии, нужно только помнить о некоторых нюансах.

К примеру, модная в этом сезоне заниженная посадка джинсов точно не годится для тех, кто не хочет демонстрировать торс. Как же скорректировать лишний вес в зоне живота? Подробности об этом рассказывает фэшн-блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Есть четыре удачных стилистических приема, которые подчеркнут достоинства вашей фигуры и отведут внимание от небольших недостатков.

Как скрыть живот одеждой:

Среднее посадка. Поясные изделия лучше выбирать со средней посадкой, чтобы не пережимать живот и не создавать дополнительные неверности фигуры. Акцент не на уровне талии. Избегайте принтов и дополнительных деталей на уровне талии, ведь это визуально придаст объем и акцентирует зону. По этому же принципу не стоит носить клатчи и cross-body сумки. Total look. Монохром не только поможет скрыть объем на уровне талии, но и продлит силуэт. Ассиметрия в зоне коррекции. Для уменьшения объема в зоне живота создайте дополнительную асимметрию на уровне талии. Таким образом, фокус из зоны коррекции сместится.

Ассиметричный силуэт - хорошая идея

Посадка имеет большое значение

Монохром - ваша тема

Расставляйте акценты с умом

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