Як приховати живіт за допомогою одягу: чотири вдалі стилістичні прийоми (фото)

Користуйтеся цими модними трюками та створюйте гарні луки

Навіть найгарячіші тренди сезону можуть виглядати безглуздо, якщо підібрані без урахування особливостей вашої фігури. Тоді як вміло обраний крій і фактура вигідно представлять ваші форми, навіть якщо вони дуже округлі. За допомогою одягу можна "заховати" зайві см талії, потрібно тільки пам’ятати про деякі нюанси.

Наприклад, модна цього сезону занижена посадка джинсів точно не годиться для тих, хто не хоче демонструвати торс. Як же скоригувати надмірну вагу в зоні живота? Подробиці про це розповідає фешн-блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Є чотири вдалі стилістичні прийоми, які підкреслять переваги вашої фігури та відведуть увагу від невеликих недоліків.

Як приховати живіт одягом:

Середня посадка. Поясні вироби краще вибирати із середньою посадкою, щоб не перетискати живіт і не створювати додаткових невірностей фігури. Акцент не на рівні талії. Уникайте принтів та додаткових деталей на рівні талії, адже це візуально додасть обсягу й акцентує зону. За цим же принципом не варто носити клатчі та cross-body сумки. Total look. Монохром не лише допоможе приховати обсяг на рівні талії, а й продовжить силует. Асиметрія у зоні корекції. Для зменшення об’єму в зоні живота створіть додаткову асиметрію на рівні талії. Таким чином, фокус із зони корекції зміститься.

Асиметричний силует – гарна ідея

Посадка має велике значення

Монохром – ваша тема

Розставляйте акценти з розумом

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття вже давно вийшло з моди та зіпсує ваш осінній образ. А також ми писали, що з речей слід прибрати з гардеробу, тому що цей одяг — антитренд.