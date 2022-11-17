Як замаскувати живіт одягом: дев’ять простих лайфхаків від стиліста (фото)

Правильний підбір одягу допоможе сховати ваду фігури

А у вас є проблемне місце під назвою "живіт"? Худни, не худни, тренуйся, не тренуйся, а це місце рідко коли буває плоским. Якщо у вас плоский живіт, вам пощастило і далі можете не читати. А ось якщо живіт це ваш головний біль, то обов’язково знайомимося з корисною інструкцією.

Що робити, щоб зробити частину, що виступає, менш помітною, — розповіла стиліст Тетяна Бєлявіна. Вона радить правильно підбирати одяг.

Щільні тканини та вільне облягання

Це альфа та омега, тобто найголовніше. Решта тримається, зокрема, на цих важливих пунктах. Якщо живіт обтягнути, він менше не стане. Якщо одягнути величезний балахон, то не тільки живіт, але й ви сама станете загалом більше. Шукайте золоту середину.

Трохи завищена талія

Це не ампір, коли талія зміщується під самі груди. Просто зрушуємо талію трохи вище за вашу, так, після такої талії, спідниця розширюється і дає простір животу.

Ефект баски

Все просто. Формуємо талію і баску. Це знову дасть простір для живота, що його замаскують. Для цього верх беремо об’ємним та ременем збираємо цей об’єм у баску.

Ефект талії

Знову об’ємний крій, але вже в крої передбачено талію та розширення після неї. У це розширення і поміщатиметься живіт.

Вертикалі

Усі про них знають. Але одна вертикаль не впорається. Якщо поєднуватимете із завищеною талією, напівприляганням та іншим, то ефект буде відчутним.

Темне/світле всередині + принт

Знову вертикаль, але хитріша. Беремо внутрішній шар та низ в одному кольорі, а другий шар в іншому або з принтом. Не забуваємо про напівприлягання.

Маскуючий принт

Якщо принт щільний, рябить, він розмиває об'єм, він здається менше. А ще можна звернути увагу з живота на ноги за допомогою принта.

Діагоналі

Створюємо за допомогою заправки по діагоналі. І тут головне зробити це правильно! Або використовуємо сорочки.

Сукні

Прямі або а-силуету із щільних тканин, напівприлеглого силуету відмінно маскують практично будь-які животи.

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