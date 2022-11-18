Как сочетать шапку, шарф и перчатки: есть четыре стильных варианта (фото)
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Шапку и шарф можно носить не только комплектом
В осенне-зимний период важно не только выбрать теплую и трендовую верхнюю одежду – пальто, пуховик или шубу. Не менее заметные составляющие образа в холодное время года – шапки, шарфы и перчатки. Их можно надевать как в комплекте, так и комбинировать с другой одеждой.
О том, как стильно сочетать шапку, шарф и перчатки в осеннем и зимнем луках, рассказывает стилистка Ната Москаленко в ее модном блоге в Instagram. По ее словам, красивый наряд может быть испорчен именно из-за неправильно подобранной шапки, шарфа или перчаток.
Стилистка рассказала четыре правила, которые помогут "подружить" шапку, шарф и перчатки в образе:
- Шапку и шарф комплектом носить можно. Главное, чтобы это был актуальный дизайн и базовые модели.
- Шапку и шарф не из комплекта можно сочетать так: в оттенках одного цвета (монохром), например, бордо и розовый; миксовать темные контрастные цвета одной насыщенности, к примеру, изумруд и винный; использовать для этих аксессуаров цвет одного из принтов одежды.
- Если выбираете один аксессуар из этой группы, то он может быть ярким акцентом во всем образе. Например, красочные перчатки, сейчас в тренде высокие модели.
- Один из этих аксессуаров можно подобрать в цвет сумки или обуви.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шарфы на пике трендов в этом сезоне. А также мы писали, какие есть нюансы сочетания головного убора с верхней одеждой.