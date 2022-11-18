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Как сочетать шапку, шарф и перчатки: есть четыре стильных варианта (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Шапка и шарф должны не только греть, а и выглядеть актуально
Шапка и шарф должны не только греть, а и выглядеть актуально. Фото pixabay.com

Шапку и шарф можно носить не только комплектом

В осенне-зимний период важно не только выбрать теплую и трендовую верхнюю одежду – пальто, пуховик или шубу. Не менее заметные составляющие образа в холодное время года – шапки, шарфы и перчатки. Их можно надевать как в комплекте, так и комбинировать с другой одеждой.

О том, как стильно сочетать шапку, шарф и перчатки в осеннем и зимнем луках, рассказывает стилистка Ната Москаленко в ее модном блоге в Instagram. По ее словам, красивый наряд может быть испорчен именно из-за неправильно подобранной шапки, шарфа или перчаток.

Стилистка рассказала четыре правила, которые помогут "подружить" шапку, шарф и перчатки в образе:

  • Шапку и шарф комплектом носить можно. Главное, чтобы это был актуальный дизайн и базовые модели.
  • Шапку и шарф не из комплекта можно сочетать так: в оттенках одного цвета (монохром), например, бордо и розовый; миксовать темные контрастные цвета одной насыщенности, к примеру, изумруд и винный; использовать для этих аксессуаров цвет одного из принтов одежды.
  • Если выбираете один аксессуар из этой группы, то он может быть ярким акцентом во всем образе. Например, красочные перчатки, сейчас в тренде высокие модели.
  • Один из этих аксессуаров можно подобрать в цвет сумки или обуви.
Зимний образ с яркими перчатками
Перчатки - яркий акцент образа
Образ с пальто и зеленой шапкой
Шапка перекликается с цветом обуви
Образ с черной шапкой и пальто
Черная шапка - базовый вариант
Образ с шарфом
Шарф очень украсил наряд
Образ с белой шубой и варежками
Варежки в тон верхней одежде
Образ с леопардовым пальто и варежками
Необычный фасон варежек - тренд
Образ с бордовыми перчатками и сумкой
Насыщенный оттенок перчаток и сумки делает образ непревзойденным
Образ с серым шарфом
Шарф отлично вписывается по цвету в образ

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шарфы на пике трендов в этом сезоне. А также мы писали, какие есть нюансы сочетания головного убора с верхней одеждой.

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#Мода #Стиль #Перчатки #Шапка #Шарф