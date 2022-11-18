Как сочетать шапку, шарф и перчатки: есть четыре стильных варианта (фото)

Шапку и шарф можно носить не только комплектом

В осенне-зимний период важно не только выбрать теплую и трендовую верхнюю одежду – пальто, пуховик или шубу. Не менее заметные составляющие образа в холодное время года – шапки, шарфы и перчатки. Их можно надевать как в комплекте, так и комбинировать с другой одеждой.

О том, как стильно сочетать шапку, шарф и перчатки в осеннем и зимнем луках, рассказывает стилистка Ната Москаленко в ее модном блоге в Instagram. По ее словам, красивый наряд может быть испорчен именно из-за неправильно подобранной шапки, шарфа или перчаток.

Стилистка рассказала четыре правила, которые помогут "подружить" шапку, шарф и перчатки в образе:

Шапку и шарф комплектом носить можно. Главное, чтобы это был актуальный дизайн и базовые модели.

Шапку и шарф не из комплекта можно сочетать так: в оттенках одного цвета (монохром), например, бордо и розовый; миксовать темные контрастные цвета одной насыщенности, к примеру, изумруд и винный; использовать для этих аксессуаров цвет одного из принтов одежды.

Если выбираете один аксессуар из этой группы, то он может быть ярким акцентом во всем образе. Например, красочные перчатки, сейчас в тренде высокие модели.

Один из этих аксессуаров можно подобрать в цвет сумки или обуви.

Перчатки - яркий акцент образа

Шапка перекликается с цветом обуви

Черная шапка - базовый вариант

Шарф очень украсил наряд

Варежки в тон верхней одежде

Необычный фасон варежек - тренд

Насыщенный оттенок перчаток и сумки делает образ непревзойденным

Шарф отлично вписывается по цвету в образ

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шарфы на пике трендов в этом сезоне. А также мы писали, какие есть нюансы сочетания головного убора с верхней одеждой.