Як поєднувати шапку, шарф і рукавички: є чотири стильні варіанти (фото)

Шапку і шарф можна носити не лише комплектом

В осінньо-зимовий період важливо не тільки вибрати теплий і трендовий верхній одяг – пальто, пуховик чи шубу. Не менш помітні складові образу в холодну пору року – шапки, шарфи та рукавички. Їх можна одягати як у комплекті, так і комбінувати з іншим одягом.

Про те, як стильно поєднувати шапку, шарф і рукавички в осінньому й зимовому луках, розповідає стилістка Ната Москаленко у її модному блозі в Instagram. За її словами, гарне вбрання може бути зіпсоване саме через неправильно підібрану шапку, шарф або рукавички.

Стилістка розповіла чотири правила, які допоможуть "подружити" шапку, шарф і рукавички в образі :

Шапку та шарф комплектом носити можна. Головне, щоб це був актуальний дизайн та базові моделі.

Шапку та шарф не з комплекту можна поєднувати так: у відтінках одного кольору (монохром), наприклад, бордо та рожевий; міксувати темні контрастні кольори однієї насиченості, наприклад, смарагд і винний; використовувати для цих аксесуарів колір одного з принтів одягу.

Якщо вибираєте один аксесуар із цієї групи, то він може бути яскравим акцентом у всьому образі. Наприклад, барвисті рукавички, зараз у тренді високі моделі.

Один із цих аксесуарів можна підібрати в колір сумки або взуття.

Рукавички – яскравий акцент образу

Шапка перегукується з кольором взуття

Чорна шапка – базовий варіант

Шарф дуже прикрасив вбрання

Рукавички в тон верхньому одягу

Незвичайний фасон рукавичок — тренд

Насичений відтінок рукавичок і сумки робить образ неперевершеним

Шарф чудово вписується за кольором в образ

Раніше "Телеграф" розповідав, які шарфи на піку трендів цього сезону. А також ми писали, які є нюанси поєднання головного убору з верхнім одягом.