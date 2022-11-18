Як поєднувати шапку, шарф і рукавички: є чотири стильні варіанти (фото)
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Шапку і шарф можна носити не лише комплектом
В осінньо-зимовий період важливо не тільки вибрати теплий і трендовий верхній одяг – пальто, пуховик чи шубу. Не менш помітні складові образу в холодну пору року – шапки, шарфи та рукавички. Їх можна одягати як у комплекті, так і комбінувати з іншим одягом.
Про те, як стильно поєднувати шапку, шарф і рукавички в осінньому й зимовому луках, розповідає стилістка Ната Москаленко у її модному блозі в Instagram. За її словами, гарне вбрання може бути зіпсоване саме через неправильно підібрану шапку, шарф або рукавички.
Стилістка розповіла чотири правила, які допоможуть "подружити" шапку, шарф і рукавички в образі :
- Шапку та шарф комплектом носити можна. Головне, щоб це був актуальний дизайн та базові моделі.
- Шапку та шарф не з комплекту можна поєднувати так: у відтінках одного кольору (монохром), наприклад, бордо та рожевий; міксувати темні контрастні кольори однієї насиченості, наприклад, смарагд і винний; використовувати для цих аксесуарів колір одного з принтів одягу.
- Якщо вибираєте один аксесуар із цієї групи, то він може бути яскравим акцентом у всьому образі. Наприклад, барвисті рукавички, зараз у тренді високі моделі.
- Один із цих аксесуарів можна підібрати в колір сумки або взуття.
Раніше "Телеграф" розповідав, які шарфи на піку трендів цього сезону. А також ми писали, які є нюанси поєднання головного убору з верхнім одягом.