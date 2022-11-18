Какие вещи гарантировано убавляют возраст: шесть главных правил (фото)

Если хотите выглядеть моложе, то стоит перестроить свой гардероб

Коды молодости. Знаете, что это такое и как они проявляются в одежде? Код — это такой признак, который мы считываем и понимаем, что этот человек полон энергии и сил. И да, они есть и в одежде тоже. Все, что дает динамику, дерзость, выглядит всегда моложе и энергичнее. А есть одежда, которая делает из вас "тетку".

Все острое, прямое, собранное всегда смотрится более динамичным, чем мягкое, бесформенное, волнистое, отмечает стилист Татьяна Белявина. Все мягкое и бесформенное смотрится вялым, а значит, более взрослым. А еще все это подчеркивает возрастные изменения, которые у вас начались.

Мягкость меняем на четкость

Бесформенный трикотаж меняем на трикотаж, который держит форму, лучше с втачным рукавом. Не выбираем жакеты из мягкой ткани.

Воротники меняем на лацканы

Круглые воротники и вырезы меняем на варианты с английским воротником и лацканами.

Круглый вырез меняем на V-вырез

Круглые вырезы, да еще в устаревших вариантах, смотрятся очень по теткински, добавляют возраст. V-вырез вытягивает, стройнит и облегчает верх фигуры.

Блузу с бантом меняем на блузу-рубашку

Все эти блузы с воротником-бантом или галстуком выглядят очень старомодно. Замените их на современные рубашки.

Темные цвета меняем на светлые и цветные

Сочетание темного с темным, как любят многие в возрасте "за…" очень сильно старит. Берем цвет, не яркий, как представили сразу многие, а глубокий, насыщенный. Ну и про светлые оттенки не забываем.

Рюши меняем на драпировки

Забываем про всякие рюши, воланы. Меняем их на элегантные драпировки.

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