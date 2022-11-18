Які речі гарантовано зменшують вік: шість основних правил (фото)

Якщо хочете виглядати молодшою, то варто перебудувати свій гардероб

Коди молодості. Знаєте, що це таке і як вони проявляються в одязі? Код — це така ознака, яку ми зчитуємо та розуміємо, що ця людина сповнена енергії та сил. І так, вони є і в одязі також. Все, що дає динаміку, зухвалість, виглядає завжди молодше і енергійніше. А є одяг, який робить із вас "тітку".

Все гостре, пряме, зібране завжди виглядає динамічнішим, ніж м’яке, безформне, хвилясте, зазначає стиліст Тетяна Бєлявіна. Все м’яке і безформне виглядає млявим, отже, дорослішим. А ще все це підкреслює вікові зміни, які у вас почалися.

М’якість міняємо на чіткість

Безформний трикотаж міняємо на трикотаж, який тримає форму, краще з втачним рукавом. Не вибираємо жакети з м’якої тканини.

Коміри міняємо на лацкани

Круглі коміри та вирізи міняємо на варіанти з англійським коміром та лацканами.

Круглий виріз міняємо на V-виріз

Круглі вирізи, та ще й у застарілих випадках, виглядають як у "тітки", додають вік. V-виріз витягує, стройнить і полегшує верх фігури.

Блузу з бантом міняємо на блузку-сорочку

Всі ці блузи з коміром-бантом чи краваткою виглядають дуже старомодно. Замініть їх на сучасні сорочки.

Темні кольори міняємо на світлі та кольорові

Поєднання темного з темним, як багато хто любить у віці "за…" дуже сильно старить. Беремо колір, не яскравий, як представив відразу багато хто, а глибокий, насичений. Ну і про світлі відтінки не забуваємо.

Рюші міняємо на драпірування

Забуваємо про всякі рюші, волани. Змінюємо їх на елегантні драпірування.

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