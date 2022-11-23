Никогда не носите такие пуховики: устаревшие модели, которые выглядят дешево (фото)

Если вы не хотите выглядеть дешево — срочно отказывайтесь от подобных курток

Как выбрать идеальный пуховик на зимний сезон — задача достаточно простая, если знать какие модели актуальные, а от каких уже давно стоит отказаться. Имея эти знания, все что остается, так это пройтись по магазинам и купить тот, который хорошо сядет по фигуре и будет вам нравиться.

Об антитрендах зимних курток зимой 2022/2023 года на своей странице в Инстаграм рассказала стилист Лилия Селиванова. Модный эксперт назвала несколько особенностей пуховиков, которые сильно удешевляют ваш образ. А также показала, какие модели лучше выбирать взамен.

Какие пуховики не стоит носить зимой 2022/2023

Чем замысловатее форма стежки, тем больше шансов, что она исказит пропорции не в нужную нам сторону. И смотрится она, зачастую, дёшево

Асимметричная застёжка — не приговор, главное — выбрать современную модель

Плотно набитые сектора пуховиков делают из нас мишленовских человечков. Берите качеством наполнителя (тинсуллейт, пух-перо), а не его количеством.

Пояс логичнее всего смотрится на пуховиках с английским лацканом. На объемно-спортивных — лишний

Черные (да и вообще, контрастные) молнии дешевят и визуально перегружают образы. Лучше уж дотянуть аксессуарами.

Рукав 3/4 на куртках — безнадежно устарел

Ультратонкие пуховички по фигуре — отличная вещь, но сегодня мы носим их, скорее, как нижний слой под пальто. На замену им нам сделали куртки-рубашки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на верхнюю одежду зимой-2023. Есть много вариантов стильных и красивых дубленок, которые согреют вас в мороз.