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Ніколи не носіть такі пуховики: застарілі моделі, що виглядають дешево (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Антитренди пуховиків зими 2022/2023 Новина оновлена 23 листопада 2022, 12:39
Антитренди пуховиків зими 2022/2023. Фото pexels.com

Якщо ви не бажаєте виглядати дешево — терміново відмовляйтеся від подібних курток

Як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон – завдання досить просте, якщо знати, які моделі актуальні, а від яких вже давно варто відмовитися. Маючи ці знання, все що залишається, так це пройтися по магазинах і купити той, який добре сяде по фігурі і вам подобається.

Про антитренди зимових курток узимку 2022/2023 року на своїй сторінці в Інстаграм розповіла стиліст Лілія Селіванова. Модний експерт назвала кілька особливостей пуховиків, які сильно здешевлюють ваш образ. А також показала, які моделі краще вибирати натомість.

Які пуховики не варто носити взимку 2022/2023

  • Чим хитріша форма стібки, тим більше шансів, що вона спотворить пропорції не в потрібний нам бік. І виглядає вона, часто, дешево
немодні пуховики 2023
немодні пуховики 2023
  • Асиметрична застібка — не вирок, головне вибрати сучасну модель
Антитренди пуховиків 2023
  • Щільно набиті сектори пуховиків роблять із нас роздутого чоловічка. Беріть якістю наповнювача (тинсулейт, пух-перо), а не його кількістю.
Антитренди пуховиків 2023
Антитренди пуховиків 2023
  • Пояс найлогічніше виглядає на пуховиках з англійським лацканом. На об’ємно-спортивних — зайвий
Антитренди пуховиків 2023
  • Чорні (та й взагалі контрастні) блискавки дешевшають і візуально перевантажують образи. Краще вже дотягнути аксесуарами.
Антитренди пуховиків 2023
  • Рукав 3/4 на куртках — безнадійно застарів
Антитренди пуховиків 2023
  • Ультратонкі пуховички по фігурі — чудова річ, але сьогодні ми носимо їх, швидше, як нижній шар під пальто. На заміну їм нам зробили куртки-сорочки.
Антитренди пуховиків 2023

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних та красивих дублянок, які зігріють вас у мороз.

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#Мода #Жіноча мода #Куртка #Пуховик