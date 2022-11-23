Ніколи не носіть такі пуховики: застарілі моделі, що виглядають дешево (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2685
Якщо ви не бажаєте виглядати дешево — терміново відмовляйтеся від подібних курток
Як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон – завдання досить просте, якщо знати, які моделі актуальні, а від яких вже давно варто відмовитися. Маючи ці знання, все що залишається, так це пройтися по магазинах і купити той, який добре сяде по фігурі і вам подобається.
Про антитренди зимових курток узимку 2022/2023 року на своїй сторінці в Інстаграм розповіла стиліст Лілія Селіванова. Модний експерт назвала кілька особливостей пуховиків, які сильно здешевлюють ваш образ. А також показала, які моделі краще вибирати натомість.
Які пуховики не варто носити взимку 2022/2023
- Чим хитріша форма стібки, тим більше шансів, що вона спотворить пропорції не в потрібний нам бік. І виглядає вона, часто, дешево
- Асиметрична застібка — не вирок, головне вибрати сучасну модель
- Щільно набиті сектори пуховиків роблять із нас роздутого чоловічка. Беріть якістю наповнювача (тинсулейт, пух-перо), а не його кількістю.
- Пояс найлогічніше виглядає на пуховиках з англійським лацканом. На об’ємно-спортивних — зайвий
- Чорні (та й взагалі контрастні) блискавки дешевшають і візуально перевантажують образи. Краще вже дотягнути аксесуарами.
- Рукав 3/4 на куртках — безнадійно застарів
- Ультратонкі пуховички по фігурі — чудова річ, але сьогодні ми носимо їх, швидше, як нижній шар під пальто. На заміну їм нам зробили куртки-сорочки.
Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних та красивих дублянок, які зігріють вас у мороз.