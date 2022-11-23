Ніколи не носіть такі пуховики: застарілі моделі, що виглядають дешево (фото)

Якщо ви не бажаєте виглядати дешево — терміново відмовляйтеся від подібних курток

Як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон – завдання досить просте, якщо знати, які моделі актуальні, а від яких вже давно варто відмовитися. Маючи ці знання, все що залишається, так це пройтися по магазинах і купити той, який добре сяде по фігурі і вам подобається.

Про антитренди зимових курток узимку 2022/2023 року на своїй сторінці в Інстаграм розповіла стиліст Лілія Селіванова. Модний експерт назвала кілька особливостей пуховиків, які сильно здешевлюють ваш образ. А також показала, які моделі краще вибирати натомість.

Які пуховики не варто носити взимку 2022/2023

Чим хитріша форма стібки, тим більше шансів, що вона спотворить пропорції не в потрібний нам бік. І виглядає вона, часто, дешево

Асиметрична застібка — не вирок, головне вибрати сучасну модель

Щільно набиті сектори пуховиків роблять із нас роздутого чоловічка. Беріть якістю наповнювача (тинсулейт, пух-перо), а не його кількістю.

Пояс найлогічніше виглядає на пуховиках з англійським лацканом. На об’ємно-спортивних — зайвий

Чорні (та й взагалі контрастні) блискавки дешевшають і візуально перевантажують образи. Краще вже дотягнути аксесуарами.

Рукав 3/4 на куртках — безнадійно застарів

Ультратонкі пуховички по фігурі — чудова річ, але сьогодні ми носимо їх, швидше, як нижній шар під пальто. На заміну їм нам зробили куртки-сорочки.

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