Отложите до "лучших" времен: шарфы, которые выглядят безвкусно, да еще и старят (фото)

Как правильно подобрать шарф, чтобы ваш зимний образ был безупречен

С каждым днем на улице становится все холоднее и холоднее, а это верный знак, что пора утепляться на зиму, и сделать это можно не только комфортно, но еще и стильно.

Стилист Лилия Селиванова на своей странице в Инстаграм провела ликбез по трендам шарфов на зиму 2022/2023. Модный эксперт рассказала, какие модели уже пора выбросить на помойку, а какие варианты будут в топе в этот холодный сезон.

Антитренды и тренды шарфов 2022/2023

Базовый шарф — должен быть теплым, но тонким. Прямой угол между шеей и плечом — та особенность, которая позволяет считывать наш силуэт стройным. Объемный шарф этот угол затупляет и голова как будто лежит на плечах. Объемные шарфы тоже допустимы, просто их лучше не наматывать на шею.

Вязка — лучше обратить внимание на гладкую, или на резинку. Никаких узоров и прочих усложнений.

Шарф у лица — перед покупкой важно подойти в нем к зеркалу. Важно правильно подобрать цвет — аккуратно с яркими тонами (особенно жёлтым и зелёным) и "грязными" типа болотного и оттенками бежевого.

Снуды — откладываем до лучших времён

Манишки и вязаные косынки — выбирайте в минималистичном дизайне.

Принт "турецкие огурцы" — лишь добавляет возраста, так же как и большинство цветочных вариантов. Лучше обратите внимание на абстракцию и некоторую "детскость".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шарфы на пике трендов в этом сезоне. А также мы писали, какие есть нюансы сочетания головного убора с верхней одеждой.