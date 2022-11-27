Відкладіть до "кращих" часів: шарфи, які виглядають не стильно, та ще й старять (фото)

Як правильно підібрати шарф, щоб ваш зимовий образ був бездоганним

З кожним днем на вулиці стає все холодніше і холодніше, а це вірний знак, що настав час утеплюватися на зиму, і зробити це можна не тільки комфортно, але ще й стильно.

Стиліст Лілія Селіванова на своїй сторінці в Інстаграм провела лікнеп за трендами шарфів на зиму 2022/2023. Модний експерт розповіла, які моделі вже час викинути на смітник, а які варіанти будуть у топі цього холодного сезону.

Антитренди та тренди шарфів 2022/2023

Базовий шарф повинен бути теплим, але тонким. Прямий кут між шиєю та плечем – та особливість, яка дозволяє зчитувати наш силует струнким. Об’ємний шарф цей кут затуплює і голова ніби лежить на плечах. Об’ємні шарфи теж допустимі, просто їх краще не намотувати на шию.

В’язка - краще звернути увагу на гладку або на резинку. Жодних візерунків та інших ускладнень.

Шарф у обличчя — перед покупкою важливо підійти до дзеркала. Важливо правильно підібрати колір — акуратно з яскравими тонами (особливо жовтим та зеленим) та "брудними" типу болотного та відтінками бежевого.

Снуди — відкладаємо до кращих часів

Манішки та в’язані косинки — вибирайте в мінімалістичному дизайні.

Принт "турецькі огірки" лише додає віку, так само як і більшість квіткових варіантів. Краще зверніть увагу на абстракцію та деяку "дитячість".

Раніше "Телеграф" розповідав, які шарфи на піку трендів цього сезону. А також ми писали, які є нюанси поєднання головного убору з верхнім одягом.