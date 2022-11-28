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Дубленки, шубы или пуховики: какая верхняя одежда самая актуальная зимой 2022/2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
И в холода и морозы можно выглядеть стильно
И в холода и морозы можно выглядеть стильно. Фото pexels.com

Разнообразие верхней одежды позволит каждому выбрать что-то свое и создать уникальный зимний образ

Зима все ближе и ближе, как на календаре, так и по погоде. А это значит, что если в вашем гардеробе нет теплой парой стильных сапог или ботинок на зиму или теплой верхней одежды на зимний сезон, то пора срочно отправляться на шопинг. Однако перед этим стоит ознакомиться с главными трендами нового холодного сезона.

Стилист Alena Kaci в своем модном блоге в Инстаграм поделилась полезной подсказкой для всех модниц, которые еще не приобрели себе теплую верхнюю одежду на эту зиму. В одной из своих публикаций модный эксперт рассказала, чем утеплиться, чтобы в холода не замерзнуть и при этом выглядеть максимально стильно.

Самая стильная верхняя одежда на зиму 2022/2023

  • Дубленка – тренд №1 этого сезона. Укороченные, двусторонние, макси и меди.
Самая стильная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - дубленка
  • Шубы из искусственного меха – также тренд. Насыщенных цветов или нейтральных, короткие или макси длины, главное условие – они должны быть объемными.
Самая стильная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - шубы из искуственного меха
  • Пуховики – база. В этом году актуальны модели цвета металлик, укороченные с поясом или макси длины.
Самая стильная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - пуховик
  • Принт – шубы или пальто с анималистическим принтом или надписями.
Самая стильная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - вещи с принтом
  • Вшитые шарфы в пальто — и шарф дополнительно не нужен.
Самая стильная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - вшитый шарф
  • Шубы из овчины и тедди – уже с нами давно, продолжаем носить и в этом сезоне.
Самая стильная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - шуба Тедди
  • Пальто — со спущенной линией плеча, пальто xxl или приталенные, стеганные или классические из шерсти.
Самая стильная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - пальто

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать идеальный пуховик на зиму. А также мы писали, какая обувь в моде в этом сезоне и согреет ваши ноги.

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#Мода #Женская мода #Стиль #Зима