Дубленки, шубы или пуховики: какая верхняя одежда самая актуальная зимой 2022/2023 (фото)

Разнообразие верхней одежды позволит каждому выбрать что-то свое и создать уникальный зимний образ

Зима все ближе и ближе, как на календаре, так и по погоде. А это значит, что если в вашем гардеробе нет теплой парой стильных сапог или ботинок на зиму или теплой верхней одежды на зимний сезон, то пора срочно отправляться на шопинг. Однако перед этим стоит ознакомиться с главными трендами нового холодного сезона.

Стилист Alena Kaci в своем модном блоге в Инстаграм поделилась полезной подсказкой для всех модниц, которые еще не приобрели себе теплую верхнюю одежду на эту зиму. В одной из своих публикаций модный эксперт рассказала, чем утеплиться, чтобы в холода не замерзнуть и при этом выглядеть максимально стильно.

Самая стильная верхняя одежда на зиму 2022/2023

Дубленка – тренд №1 этого сезона. Укороченные, двусторонние, макси и меди.

Шубы из искусственного меха – также тренд. Насыщенных цветов или нейтральных, короткие или макси длины, главное условие – они должны быть объемными.

Пуховики – база. В этом году актуальны модели цвета металлик, укороченные с поясом или макси длины.

Принт – шубы или пальто с анималистическим принтом или надписями.

Вшитые шарфы в пальто — и шарф дополнительно не нужен.

Шубы из овчины и тедди – уже с нами давно, продолжаем носить и в этом сезоне.

Пальто — со спущенной линией плеча, пальто xxl или приталенные, стеганные или классические из шерсти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать идеальный пуховик на зиму. А также мы писали, какая обувь в моде в этом сезоне и согреет ваши ноги.