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Дублянки, шуби чи пуховики: який верхній одяг найактуальніший на зиму 2022/2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
І в холоди та морози можна виглядати стильно
І в холоди та морози можна виглядати стильно. Фото pexels.com

Різноманітність верхнього одягу дозволить кожному вибрати щось своє та створити унікальний зимовий образ

Зима дедалі ближче, як на календарі, так і за погодою. А це означає, що якщо у вашому гардеробі немає теплою парою стильних чобіт або черевиків на зиму або теплого верхнього одягу на зимовий сезон, то настав час терміново вирушати на шопінг. Однак перед цим варто ознайомитись із головними трендами нового холодного сезону.

Стиліст Alena Kaci у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася корисною підказкою для всіх модниць, які ще не придбали собі теплий верхній одяг цієї зими. В одній зі своїх публікацій модний експерт розповіла, чим утеплитися, щоби в холоди не замерзнути і при цьому виглядати максимально стильно.

Найстильніший верхній одяг на зиму 2022/2023

  • Дублянка – тренд №1 цього сезону. Укорочені, двосторонні, максі та міді.
Найстильніший верхній одяг на зиму 2022/2023 — дублянка
  • Шуби зі штучного хутра – також тренд. Насичених кольорів або нейтральних, короткі або максі довжини, головна умова – вони мають бути об’ємними.
Найстильніший верхній одяг на зиму 2022/2023 — шуби зі штучного хутра
  • Пуховики – база. Цього року актуальні моделі кольору металік, укорочені з поясом чи максі довжини.
Найстильніший верхній одяг на зиму 2022/2023 — пуховик
  • Принт – шуби чи пальто з анімалістичним принтом чи написами.
Найстильніший верхній одяг на зиму 2022/2023 — речі з принтом
  • Вшиті шарфи в пальто і шарф додатково не потрібен.
Найстильніший верхній одяг на зиму 2022/2023 — вшитий шарф
  • Шуби з овчини та тедді – вже з нами давно, продовжуємо носити і цього сезону.
Найстильніший верхній одяг на зиму 2022/2023 — шуба Тедді
  • Пальто — зі спущеною лінією плеча, пальто xxl або приталені, стьобані або класичні з вовни.
Найстильніший верхній одяг на зиму 2022/2023 — пальто

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати ідеальний пуховик на зиму. А також ми писали, яке взуття в моді цього сезону і зігріє ваші ноги.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Зима