Дублянки, шуби чи пуховики: який верхній одяг найактуальніший на зиму 2022/2023 (фото)

Різноманітність верхнього одягу дозволить кожному вибрати щось своє та створити унікальний зимовий образ

Зима дедалі ближче, як на календарі, так і за погодою. А це означає, що якщо у вашому гардеробі немає теплою парою стильних чобіт або черевиків на зиму або теплого верхнього одягу на зимовий сезон, то настав час терміново вирушати на шопінг. Однак перед цим варто ознайомитись із головними трендами нового холодного сезону.

Стиліст Alena Kaci у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася корисною підказкою для всіх модниць, які ще не придбали собі теплий верхній одяг цієї зими. В одній зі своїх публікацій модний експерт розповіла, чим утеплитися, щоби в холоди не замерзнути і при цьому виглядати максимально стильно.

Найстильніший верхній одяг на зиму 2022/2023

Дублянка – тренд №1 цього сезону. Укорочені, двосторонні, максі та міді.

Шуби зі штучного хутра – також тренд. Насичених кольорів або нейтральних, короткі або максі довжини, головна умова – вони мають бути об’ємними.

Пуховики – база. Цього року актуальні моделі кольору металік, укорочені з поясом чи максі довжини.

Принт – шуби чи пальто з анімалістичним принтом чи написами.

Вшиті шарфи в пальто і шарф додатково не потрібен.

Шуби з овчини та тедді – вже з нами давно, продовжуємо носити і цього сезону.

Пальто — зі спущеною лінією плеча, пальто xxl або приталені, стьобані або класичні з вовни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати ідеальний пуховик на зиму. А також ми писали, яке взуття в моді цього сезону і зігріє ваші ноги.