Так делать не нужно! Топ-3 ошибки, которые многие совершают в образах с платьем или юбкой (фото)

Совет, которые помогут создать идеальный зимний образ

Приближение холодной поры года для многих девушек не является веской причиной, чтобы отказаться от женственных и романтичных образов с платьями или юбками. Тем более, что в моде верхняя одежда в длине макси, что помогает создать более теплый и уютный образ. Однако, увы, но не все знают, как правильно комбинировать платья или юбки с верхней одеждой или, например, колготками.

Стилист Alena Kaci в своем модном блоге в Инстаграм назвала три самые распространенные ошибки в подобных образах, и рассказала, как же их исправить.

Ошибки в создании образа с юбками и платьями:

Колготки — ажурные, в горох (и любой узор) лучше использовать в минималистических образах, с одеждой из плотных фактур. То же касается цветных вариантов. Универсальный вариант – полупрозрачные черные (до 50 ден).

Длина верхней одежды+длина платья/юбки — неправильное соотношение верхней одежды и платья визуально может нарушить пропорции фигуры и укорачивать рост. Решение – выбирать либо короткую длину или макси.

Размер верхней одежды — для того, чтобы образ выглядел актуальным и завершенным выбирайте свободную верхнюю одежду, которая не облегает.

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