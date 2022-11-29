Рус

Так не треба носити! Топ-3 помилки, які багато хто робить в образах із сукнею або спідницею (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що не варто носити під спідницю та сукню взимку
Що не варто носити під спідницю та сукню взимку. Фото pexels.com

Порада, яка допоможе створити ідеальний зимовий образ

Наближення холодної пори року для багатьох дівчат не є вагомою причиною, щоб відмовитися від жіночних та романтичних образів із сукнями чи спідницями. Тим більше, що в моді верхній одяг у довжині максі, що допомагає створити тепліший та затишніший образ. Однак, на жаль, не всі знають, як правильно комбінувати сукні чи спідниці з верхнім одягом або, наприклад, колготками.

Стиліст Alena Kaci у своєму модному блозі в Інстаграм назвала три найпоширеніші помилки в подібних образах, і розповіла, як їх виправити.

Помилки у створенні образу зі спідницями та сукнями:

  • Колготки — ажурні, у горох (і будь-який візерунок) краще використовувати в мінімалістичних образах, з одягом із щільних фактур. Те саме стосується кольорових варіантів. Універсальний варіант – напівпрозорі чорні (до 50 грош).
Помилки у створенні образу зі спідницями та сукнями — колготки
  • Довжина верхнього одягу+довжина сукні/спідниці — неправильне співвідношення верхнього одягу та сукні візуально може порушити пропорції фігури та вкорочувати зростання. Рішення – вибирати або коротку довжину чи максі.
Помилки у створенні образу зі спідницями та сукнями – довжина одягу
  • Розмір верхнього одягу — щоб образ виглядав актуальним і завершеним вибирайте вільний верхній одяг, який не облягає.
Помилки у створенні образу зі спідницями та сукнями – розмір одягу

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати ідеальний пуховик на зиму. А також ми писали, яке взуття в моді цього сезону і зігріє ваші ноги.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль