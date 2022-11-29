Так не треба носити! Топ-3 помилки, які багато хто робить в образах із сукнею або спідницею (фото)

Порада, яка допоможе створити ідеальний зимовий образ

Наближення холодної пори року для багатьох дівчат не є вагомою причиною, щоб відмовитися від жіночних та романтичних образів із сукнями чи спідницями. Тим більше, що в моді верхній одяг у довжині максі, що допомагає створити тепліший та затишніший образ. Однак, на жаль, не всі знають, як правильно комбінувати сукні чи спідниці з верхнім одягом або, наприклад, колготками.

Стиліст Alena Kaci у своєму модному блозі в Інстаграм назвала три найпоширеніші помилки в подібних образах, і розповіла, як їх виправити.

Помилки у створенні образу зі спідницями та сукнями:

Колготки — ажурні, у горох (і будь-який візерунок) краще використовувати в мінімалістичних образах, з одягом із щільних фактур. Те саме стосується кольорових варіантів. Універсальний варіант – напівпрозорі чорні (до 50 грош).

Довжина верхнього одягу+довжина сукні/спідниці — неправильне співвідношення верхнього одягу та сукні візуально може порушити пропорції фігури та вкорочувати зростання. Рішення – вибирати або коротку довжину чи максі.

Розмір верхнього одягу — щоб образ виглядав актуальним і завершеним вибирайте вільний верхній одяг, який не облягає.

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