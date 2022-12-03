Современная рубашка для женщин: как и с чем носить, чтобы было красиво и стильно (фото)

Узнайте, какой должна быть современная рубашка, чтобы ваши повседневные образы затмевали луки остальных

Что может быть проще обычной рубашки для представительницы прекрасного пола? Ну, разве, что обычная футболка. Но даже с обычной рубашкой есть много нюансов, которые отвечают за то, будет ваш образ стильным или нет.

Стилист Татьяна Белявина предлагает проверить свои рубашки и комплекты. Эксперт в сфере моды рассказала, как и с чем носить рубашку, чтобы образ всегда был актуальным и модным.

Современная рубашка имеет:

прямой или полуприлегающий крой

рукав втачной или спущенный (шов аккуратный, в стороны не торчит)

рукав длинный, заходит немного на ладонь.

Если длина рубашки совпадает с длиной рукава, то ее будет трудно заправить без применения специальных приемов. Если длина рубашки примерно до запястья или чуть выше, то заправлять будет проще.

Базовой считается белая рубашка. Сегодня актуальны рубашки насыщенных цветов.

Рубашка в качестве верхнего слоя

Если вы носите рубашки расстегнутыми в качестве верхнего слоя, то должно выполняться три условия одновременно. Рубашка должна быть:

плотной

не просвечивать

объемной

Если рубашка в обтяжку, то, даже если она расстегнута, то смотрится, как устаревший вариант. А если она просвечивает, то выглядит неаккуратно и странно.

Верхний слой должен быть плотнее предыдущего. Сравните на фото ниже, как смотрится водолазка с обычной рубашкой и с более плотной рубашкой. Разница очевидна!

Если у вас трикотажное платье, водолазка, тонкий джемпер — не стоит поверх надевать обычную рубашку, надевайте:

флисовую

кожаную

джинсовую

вельветовую

Обычную рубашку можно использовать вторым слоем, если у вас:

кроп-топ

рубашка завязывается узлом на талии, либо заправляется и при этом расстегивается. Смотрите примеры на фото:

Точно так же не стоит использовать в качестве второго слоя рубашки из шелка, атласа. Хочется создать многослойность? Заправляем и расстегиваем.

Заправка

Заправлять можно по-разному! Можно заправлять не заправляя. Существуют такие способы. Но если ваша рубашка тонкая и короткая, то лучше заправить полностью, чем частично, иначе получиться коротко и некрасиво. Если рубашка тонкая или просвечивает, или без объема, то не надо ее использовать в расстегнутом виде вторым слоем.

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