Сучасна сорочка для жінок: як і з чим носити, щоб було красиво та стильно (фото)

Дізнайтеся, якою має бути сучасна сорочка, щоб ваші повсякденні образи затьмарювали луки інших

Що може бути простіше звичайної сорочки для представниці прекрасної статі? Ну, хіба що звичайна футболка. Але навіть зі звичайною сорочкою є багато нюансів, які відповідають за те, чи буде ваш образ стильним або ні.

Стиліст Тетяна Бєлявіна пропонує перевірити свої сорочки та комплекти. Експерт у сфері моди розповіла, як і з чим носити сорочку, щоб образ завжди був актуальним та модним.

Сучасна сорочка має:

прямий або напівприлеглий крій

рукав втачний або спущений (шов акуратний, в сторони не стирчить)

рукав довгий, заходить трохи на долоню.

Якщо довжина сорочки збігається з довжиною рукава, її буде важко заправити без застосування спеціальних прийомів. Якщо довжина сорочки приблизно до зап’ястя або трохи вищою, то заправляти буде простіше.

Базовою вважається біла сорочка. Сьогодні актуальні сорочки насичених кольорів.

Сорочка як верхній шар

Якщо ви носите сорочки розстебнутими як верхній шар, то повинні виконуватися три умови одночасно. Сорочка має бути:

щільною

не просвічувати

об’ємною

Якщо сорочка в обліпку, то навіть якщо вона розстебнута, то виглядає, як застарілий варіант. А якщо вона просвічує, то виглядає неакуратно та дивно.

Верхній шар повинен бути щільнішим за попередній. Порівняйте на фото нижче, як виглядає водолазка зі звичайною сорочкою та з більш щільною сорочкою. Різниця очевидна!

Якщо у вас трикотажна сукня, водолазка, тонкий джемпер — не варто надягати звичайну сорочку, надягайте:

флісову

шкіряну

джинсову

вельветову

Звичайну сорочку можна використовувати другим шаром, якщо у вас:

кроп-топ

сорочка зав’язується вузлом на талії або заправляється і при цьому розстібається. Дивіться приклади на фото:

Так само не варто використовувати як другий шар сорочки з шовку, атласу. Хочеться створити багатошаровість? Заправляємо та розстібаємо.

Заправка

Заправляти можна по-різному! Можна заправляти не заправляючи. Існують такі методи. Але якщо ваша сорочка тонка і коротка, то краще заправити повністю, ніж частково, інакше вийде коротко та некрасиво. Якщо сорочка тонка або просвічує, або без об’єму, то не треба її використовувати у розстебнутому вигляді другим шаром.

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