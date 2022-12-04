С чем носить самую актуальную обувь зимы-2023: стильные идеи луков с угги (фото)

Короткие угги, Classic Ultra Mini, изящнее и сдержаннее своих предшественников

Хотите выглядеть стильно этой зимой? Тогда запасайтесь свежими идеями того, как стильно носить самую трендовую обувь этой зимы — угги!

Короткие — Classic Ultra Mini — представляют собой скошенную сверху версию более высоких классических уггов, которые то выходили из моды, то вновь возвращались в нее, после того как достигли пика популярности в 2000-х. Об этом говорит персональный стилист Майя Кривобокова.

Что ж, новые мини-угги несколько изящнее и сдержаннее своих предшественников, но по-прежнему уютны. Они доходят только до щиколотки, не закрывая большую часть голени, поэтому этот силуэт еще и более универсален.

Стилист показала примеры стильных образов с угги, которые подойдут для ежедневного выхода в зимнюю пору 2023 года.

Ранее стилист рассказывала, с чем носить белую обувь зимой 2023 года.