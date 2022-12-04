З чим носити найактуальніше взуття зими-2023: стильні ідеї луків з уггі (фото)

Короткі уггі, Classic Ultra Mini, витонченіші і стриманіші за своїх попередників

Хочете виглядати стильно цієї зими? Тоді запасайтеся свіжими ідеями того, як стильно носити трендове взуття цієї зими — уггі!

Короткі — Classic Ultra Mini — є скошеною зверху версією високих класичних уггів, які то виходили з моди, то знову поверталися до неї, після того, як досягли піку популярності у 2000-х. Про це говорить персональний стиліст Майя Кривобокова.

Що ж, нові мініуггі дещо витонченіші і стриманіші за своїх попередників, але, як і раніше, затишні. Вони доходять лише до щиколотки, не закриваючи більшу частину гомілки, тому цей силует ще й універсальніший.

Стиліст показала приклади стильних образів з уггі, які підійдуть для щоденного виходу взимку 2023 року.

Раніше стиліст розповідала, із чим носити біле взуття взимку 2023 року.