Как сочетать платье и низкий каблук, чтобы не выглядеть "офисно": советы стилиста (фото)

Все советы также актуальны и для различных юбок

"Смотря какое платье и какая обувь" — фраза, которая точно описывает, как нужно создавать стильный образ. Особенно, когда нужно сочетать наряд с юбкой и низким каблуком. Поскольку чаще всего такой образ ассоциируется с офисом, нужно учитывать некоторые особенности.

Стилист под ником purpur.stylist в своем модном блоге в Инстаграм решила разложить эту тему по полочкам, и рассказала в каких случаях стоит сочетать низкий каблук с платьем или юбкой, а в каких этого делать не стоит.

Как правильно носить низкий каблук под платья и юбки

Миди с низкой обувью выглядит очень "офисно". А еще юбка, колготки и обувь образуют 3 большие горизонтальные линии, которые делают ваши ножки в 1,5 раза больше. Поэтому с миди только высокая обувь и в цветовой палитре юбки.

Макси немного проще, потому что это та длина которая подходит почти всем. Под нее можно и низкую обувь, однако есть свои но:

Колготки должны быть цвета обуви и достаточно плотные.

У юбки должен быть горизонтальный вырез.

Обувь должна оканчиваться на узкой части ноги или быть совсем низкой.

Вы должны быть готовы к тому, что такой образ визуально немного тяжелее чем с обувью, которая заходит под юбку.

Учитывайте каблуки и объем подошвы. Низкая обувь, плоская, с округлым носком точно не подойдет под юбку.

Что касается кроссовок, то они подходят под мягкие трикотажные достаточно объемные платья. Чтобы миксовать их с классической юбкой-карандашом нужно немного заморочиться.

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