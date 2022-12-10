Як поєднувати сукню та низький каблук, щоб не виглядати "офісно": поради стиліста (фото)
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Усі поради також актуальні і для різних спідниць
"Дивлячись яке плаття і яке взуття" — фраза, яка точно описує, як потрібно створювати стильний образ. Особливо, коли потрібно поєднувати вбрання зі спідницею та низьким підбором. Оскільки найчастіше такий образ асоціюється з офісом, слід враховувати деякі особливості.
Стиліст під ніком purpur.stylist у своєму модному блозі в Інстаграм вирішила розкласти цю тему по поличках, і розповіла у яких випадках варто поєднувати низький каблук із сукнею чи спідницею, а в яких цього робити не варто.
Як правильно носити низький каблук під сукні та спідниці
Міді з низьким взуттям виглядає дуже "офісно". А ще спідниця, колготки та взуття утворюють 3 великі горизонтальні лінії, які роблять ваші ніжки в 1,5 рази більшими. Тому з міді лише високе взуття та у колірній палітрі спідниці.
Максі трохи простіше, бо це та довжина, яка підходить майже всім. Під неї можна й низьке взуття, проте є свої:
- Колготки мають бути кольору взуття та досить щільні.
- У спідниці має бути горизонтальний виріз.
- Взуття повинне закінчуватися на вузькій частині ноги або бути зовсім низьким.
- Ви повинні бути готові до того, що такий образ візуально трохи важчий за взуття, яке заходить під спідницю.
- Враховуйте каблуки та обсяг підошви. Низьке взуття, плоске, з округлим носком точно не підійде під спідницю.
- Щодо кросівок, то вони підходять під м’які трикотажні досить об’ємні сукні. Щоб міксувати їх із класичною спідницею-олівцем потрібно трохи заморочитися.
Зазначимо, що дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку. Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими.