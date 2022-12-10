Як поєднувати сукню та низький каблук, щоб не виглядати "офісно": поради стиліста (фото)

Усі поради також актуальні і для різних спідниць

"Дивлячись яке плаття і яке взуття" — фраза, яка точно описує, як потрібно створювати стильний образ. Особливо, коли потрібно поєднувати вбрання зі спідницею та низьким підбором. Оскільки найчастіше такий образ асоціюється з офісом, слід враховувати деякі особливості.

Стиліст під ніком purpur.stylist у своєму модному блозі в Інстаграм вирішила розкласти цю тему по поличках, і розповіла у яких випадках варто поєднувати низький каблук із сукнею чи спідницею, а в яких цього робити не варто.

Як правильно носити низький каблук під сукні та спідниці

Міді з низьким взуттям виглядає дуже "офісно". А ще спідниця, колготки та взуття утворюють 3 великі горизонтальні лінії, які роблять ваші ніжки в 1,5 рази більшими. Тому з міді лише високе взуття та у колірній палітрі спідниці.

Максі трохи простіше, бо це та довжина, яка підходить майже всім. Під неї можна й низьке взуття, проте є свої:

Колготки мають бути кольору взуття та досить щільні.

У спідниці має бути горизонтальний виріз.

Взуття повинне закінчуватися на вузькій частині ноги або бути зовсім низьким.

Ви повинні бути готові до того, що такий образ візуально трохи важчий за взуття, яке заходить під спідницю.

Враховуйте каблуки та обсяг підошви. Низьке взуття, плоске, з округлим носком точно не підійде під спідницю.

Щодо кросівок, то вони підходять під м’які трикотажні досить об’ємні сукні. Щоб міксувати їх із класичною спідницею-олівцем потрібно трохи заморочитися.

Зазначимо, що дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку. Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими.