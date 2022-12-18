Только не черная: какие оттенки подводки обладают эффектом омоложения (фото)

Эти цвета подводок для глаз мгновенно сделают вас моложе

Сделать идеальный макияж достаточно просто, если вы знать какие цвета вам подходят. Если же нет, то на помощь придут "универсальные" оттенки, которые подходят всем. Ранее мы писали о таких цветах помады, а теперь хотим рассказать о подводках.

Оказывается, правильно подобранный цвет подводки может помочь женщинам выглядеть моложе, главное не зацикливаться на черном цвете, передает Ukr.Media. Более того, специалисты отмечают, что черная подводка, а особенно в зрелом возрасте, привлекает внимание к морщинам и делает взгляд более уставшим. Мы же расскажем о цветах, которые молодят.

Как выбрать цвет подводки, который омолаживает

Найдите подходящий оттенок — используйте для этого цветовой круг. Найдите на нем оттенок, совпадающий с вашим цветом глаз, и комплементарный ему, то есть тот, который расположен напротив. С ними цвет глаз станет ярче.

Попробуйте нейтральный цвет для слизистой — чтобы глаза казались больше, а взгляд моложе, прорисовывайте слизистую нижнего века белым цветом. Также подойдет телесный и золотой.

Подбирайте под цвет бровей и ресниц — оттенок должен быть одинаковый, или присмотритесь к коричневым и серо-коричневым оттенкам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о стрижках, которые подойдут под практически любой тип лица и будут в моде зимой 2023 года. А также мы писали, какие прически сейчас актуальны – хвост Барби, причудливые косички, французский твист и не только.