Тільки не чорна: які відтінки підводки мають ефект омолодження (фото)

Ці кольори підводок для очей миттєво зроблять вас молодшими

Зробити ідеальний макіяж досить просто, якщо ви знаєте які кольори вам підходять. Якщо ж ні, то на допомогу прийдуть "універсальні" відтінки, що підходять усім. Раніше ми писали про такі кольори помади, а тепер хочемо розповісти про підводки.

Виявляється, правильно підібраний колір підводки може допомогти жінкам виглядати молодшим, головне не зациклюватися на чорному кольорі, передає Ukr.Media. Щобільше, фахівці зазначають, що чорна підводка, а особливо в зрілому віці, привертає увагу до зморшок і робить більш втомленим погляд. Ми ж розповімо про квіти, які молодять.

Як вибрати колір підводки, який омолоджує

Знайдіть відповідний відтінок – використовуйте для цього колірне коло. Знайдіть на ньому відтінок, що збігається з вашим кольором очей, і комплементарний йому, тобто той, що розташований навпроти. З ними колір очей стане яскравішим.

Спробуйте нейтральний колір для слизової оболонки — щоб очі здавалися більшими, а погляд молодшим, промальовуйте слизову оболонку нижньої повіки білим кольором. Також підійде тілесний та золотий.

Підбирайте під колір брів і вій – відтінок має бути однаковий, або придивіться до коричневих та сіро-коричневих відтінків.

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