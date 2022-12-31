Как носить пайетки в повседневных образах: нестандартные стилевые решения (фото)

С подобными вещами можно устраивать себе праздник каждый день

Вы выбрали для новогодней ночи яркий и блестящий наряд с пайетками, и теперь думаете о том, что потом никуда не выйти в этих брюках/юбке/платье? Не стоит убирать эти вещи подальше в шкаф или ждать другого подходящего повода, ведь одежду с пайетками можно очень стильно сочетать и с будничными образами.

Стилист Ирина Шаманская в своем моном блоге в Инстаграм отмечает, что такая блестящая покупка на самом деле может быть настоящей инвестицией в ваш гардероб. Особенно если вы любите нестандартные стилевые решения и не боитесь экспериментировать.

Как носить пайетки в повседневных образах

Юбки и брюки можно спокойно сочетать со спортивными худи и свитшотом,с бомбером, классическим жакетом, со свободным свитером/кардиганом, лонгсливом, с базовой футболкой или рубашкой.

Топы, рубашки, лонгсливы найдут свою идеальную пару среди джинсов, минималистичных брюк или карго, юбок в длине миди.

А платье мини из пайеток будет выигрышно смотреться на вечеринке в дуэте с пиджаком.

Ранее была представлена подборка стильных, новогодних образов на разный бюджет и на любой вкус. А также, стилист рассказала, какие тренды украшений превратят вас в самую стильную даму в новогоднюю ночь.