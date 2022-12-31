Як носити паєтки у повсякденних образах: нестандартні стильові рішення (фото)

З подібними речами можна влаштовувати собі свято щодня

Ви вибрали для новорічної ночі яскраве і блискуче вбрання з паєтками, і тепер думаєте про те, що потім нікуди не вийти у цих штанах/спідниці/сукні? Не варто прибирати ці речі якомога далі в шафу або чекати іншого приводу, адже одяг з паєтками можна дуже стильно поєднувати і з буденними образами.

Стиліст Ірина Шаманська у своєму моноблозі в Інстаграм зазначає, що така блискуча покупка насправді може бути справжньою інвестицією у ваш гардероб. Особливо якщо ви любите нестандартні стильові рішення та не боїтеся експериментувати.

Як носити паєтки в повсякденних образах

Спідниці та штани можна спокійно поєднувати зі спортивними худорлявою і світшотом, з бомбером, класичним жакетом, з вільним светром/кардиганом, лонгслівом, з базовою футболкою або сорочкою.

Топи, сорочки, лонгсліви знайдуть свою ідеальну пару серед джинсів, мінімалістичних штанів або карго, спідниць у довжині міді.

А сукня міні з паєток виграшно виглядатиме на вечірці в дуеті з піджаком.

Раніше було представлено добірку стильних, новорічних образів на різний бюджет та на будь-який смак. А також, стиліст розповіла, які тренди прикрас перетворять вас на найстильнішу даму в новорічну ніч.