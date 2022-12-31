Не только золото и серебро: 7 счастливых новогодних цветов 2023 года, в которых вы будете неотразимы (фото)

Если вы еще не определились с новогодним нарядом, обратите внимание на самые удачные цвета года

В Новый год 2023 можно составить не только стильный образ с учетом трендов праздничной моды, а выбрать для него счастливые цвета. Обновите свой образ элементом одежды или аксессуаром определенного тона. К слову, удачные оттенки 2023 года можете использовать и в декоре дома.

Есть семь самых счастливых цветов 2023 года, которые принесут вам удачу и процветание, пишет womansday. Вероятно, вам знакомы некоторые цветовые ассоциации из этого перечня, особенно серебряные и золотые. Но есть и другие цвета, которые имеют особое значение и могут вас удивить — например, желтый и фиолетовый.

Счастливые цвета 2023 года

Красный цвет

В китайской культуре красный цвет ассоциируется с удачей, поэтому не помешает надеть оттенок красного, когда встречаете новый год.

Не бойтесь добавлять в наряд красный

Белый цвет

Это символ новых начинаний. В белоснежной наряде приятно начать жизнь с чистого листа.

Роскошное белое платье

Золото

Все оттенки золотистого символизируют богатство и процветание.

Пайетки и блеск - главные новогодние тренды

Серебро

Этот цвет принесет финансовый успех.

Серебро и металлик сделают ваш образ незабываемым

Фиолетовый цвет

Тон силы и амбиций, традиционно ассоциируется с королевской властью.

Бархат и фиолет сочетаются идеально

Желтый цвет

Подобно серебру и золоту ассоциируется с деньгами и богатством, поэтому можете дополнить праздничный образ желтыми аксессуарами.

Желтый - почти то что новогодний золотистый

Зеленый цвет

Означает гармонию, рост, свежесть и энергию. Если вы хотите привнести эти вещи в предстоящий год, выбирайте зеленый цвет.

Шикарный оттенок

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лучше не надевать в Новый год 2023, чтобы не разозлить символ года — Кролика.