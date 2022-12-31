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Не только золото и серебро: 7 счастливых новогодних цветов 2023 года, в которых вы будете неотразимы (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Встречать Новый год нужно ярко и стильно Новость обновлена 31 декабря 2022, 16:27
Встречать Новый год нужно ярко и стильно. Фото pinterest.com

Если вы еще не определились с новогодним нарядом, обратите внимание на самые удачные цвета года

В Новый год 2023 можно составить не только стильный образ с учетом трендов праздничной моды, а выбрать для него счастливые цвета. Обновите свой образ элементом одежды или аксессуаром определенного тона. К слову, удачные оттенки 2023 года можете использовать и в декоре дома.

Есть семь самых счастливых цветов 2023 года, которые принесут вам удачу и процветание, пишет womansday. Вероятно, вам знакомы некоторые цветовые ассоциации из этого перечня, особенно серебряные и золотые. Но есть и другие цвета, которые имеют особое значение и могут вас удивить — например, желтый и фиолетовый.

Счастливые цвета 2023 года

Красный цвет

В китайской культуре красный цвет ассоциируется с удачей, поэтому не помешает надеть оттенок красного, когда встречаете новый год.

Наряд с красными брюками на Новый год
Не бойтесь добавлять в наряд красный

Белый цвет

Это символ новых начинаний. В белоснежной наряде приятно начать жизнь с чистого листа.

Белое платье на Новый год
Роскошное белое платье

Золото

Все оттенки золотистого символизируют богатство и процветание.

Наряд с брюками в пайетки на Новый год
Пайетки и блеск - главные новогодние тренды

Серебро

Этот цвет принесет финансовый успех.

Наряд с серебристой юбкой на Новый год
Серебро и металлик сделают ваш образ незабываемым

Фиолетовый цвет

Тон силы и амбиций, традиционно ассоциируется с королевской властью.

Бархатное фиолетовое платье
Бархат и фиолет сочетаются идеально

Желтый цвет

Подобно серебру и золоту ассоциируется с деньгами и богатством, поэтому можете дополнить праздничный образ желтыми аксессуарами.

Желтый наряд
Желтый - почти то что новогодний золотистый

Зеленый цвет

Означает гармонию, рост, свежесть и энергию. Если вы хотите привнести эти вещи в предстоящий год, выбирайте зеленый цвет.

Велюровый зеленый комбинезон
Шикарный оттенок

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лучше не надевать в Новый год 2023, чтобы не разозлить символ года — Кролика.

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#Мода #Новый год #Цвета