Не тільки золото й срібло: 7 щасливих новорічних кольорів 2023 року, в яких ви будете приголомшливі (фото)

Якщо ви ще не визначилися з новорічним вбранням, зверніть увагу на найвдаліші кольори року

У Новий рік 2023 можна скласти не тільки стильний образ з урахуванням трендів святкової моди, а вибрати для нього щасливі кольори. Обновіть образ елементом одягу або аксесуаром певного тону. До речі, вдалі відтінки 2023 року можна використовувати і в декорі будинку.

Є сім найщасливіших кольорів 2023 року, які принесуть вам удачу та процвітання, пише womansday. Ймовірно, вам знайомі деякі асоціації кольорів з цього переліку, особливо срібні та золоті. Але є й інші кольори, які мають особливе значення і можуть здивувати вас — наприклад, жовтий і фіолетовий.

Щасливі кольори 2023 року

Червоний колір

У китайській культурі червоний колір асоціюється з удачею, тому не завадить надіти відтінок червоного, коли зустрічаєте новий рік.

Не бійтеся додавати в наряд червоний

Білий колір

Це символ нових починань. У білому вбранні приємно розпочати життя з чистого аркуша.

Розкішна біла сукня

Золото

Усі відтінки золотистого символізують багатство та процвітання.

Паєтки та блиск — головні новорічні тренди

Срібло

Цей колір принесе фінансовий успіх.

Срібло та металік зроблять ваш образ незабутнім

Фіолетовий колір

Тон сили та амбіцій, традиційно асоціюється з королівською владою.

Оксамит та фіолет поєднуються ідеально

Жовтий колір

Подібно до срібла і золота асоціюється з грошима і багатством, тому можете доповнити святковий образ жовтими аксесуарами.

Жовтий — майже те, що новорічний золотистий

Зелений колір

Означає гармонію, зростання, свіжість та енергію. Якщо ви хочете внести ці речі в наступний рік, вибирайте зелений колір.

Шикарний відтінок

Раніше "Телеграф" розповідав, що краще не одягати у Новий рік 2023, щоб не роздратувати символ року — Кролика.