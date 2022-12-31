Не тільки золото й срібло: 7 щасливих новорічних кольорів 2023 року, в яких ви будете приголомшливі (фото)
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Якщо ви ще не визначилися з новорічним вбранням, зверніть увагу на найвдаліші кольори року
У Новий рік 2023 можна скласти не тільки стильний образ з урахуванням трендів святкової моди, а вибрати для нього щасливі кольори. Обновіть образ елементом одягу або аксесуаром певного тону. До речі, вдалі відтінки 2023 року можна використовувати і в декорі будинку.
Є сім найщасливіших кольорів 2023 року, які принесуть вам удачу та процвітання, пише womansday. Ймовірно, вам знайомі деякі асоціації кольорів з цього переліку, особливо срібні та золоті. Але є й інші кольори, які мають особливе значення і можуть здивувати вас — наприклад, жовтий і фіолетовий.
Щасливі кольори 2023 року
Червоний колір
У китайській культурі червоний колір асоціюється з удачею, тому не завадить надіти відтінок червоного, коли зустрічаєте новий рік.
Білий колір
Це символ нових починань. У білому вбранні приємно розпочати життя з чистого аркуша.
Золото
Усі відтінки золотистого символізують багатство та процвітання.
Срібло
Цей колір принесе фінансовий успіх.
Фіолетовий колір
Тон сили та амбіцій, традиційно асоціюється з королівською владою.
Жовтий колір
Подібно до срібла і золота асоціюється з грошима і багатством, тому можете доповнити святковий образ жовтими аксесуарами.
Зелений колір
Означає гармонію, зростання, свіжість та енергію. Якщо ви хочете внести ці речі в наступний рік, вибирайте зелений колір.
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