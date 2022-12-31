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Не тільки золото й срібло: 7 щасливих новорічних кольорів 2023 року, в яких ви будете приголомшливі (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Зустрічати Новий рік потрібно яскраво та стильно Новина оновлена 31 грудня 2022, 16:27
Зустрічати Новий рік потрібно яскраво та стильно. Фото pinterest.com

Якщо ви ще не визначилися з новорічним вбранням, зверніть увагу на найвдаліші кольори року

У Новий рік 2023 можна скласти не тільки стильний образ з урахуванням трендів святкової моди, а вибрати для нього щасливі кольори. Обновіть образ елементом одягу або аксесуаром певного тону. До речі, вдалі відтінки 2023 року можна використовувати і в декорі будинку.

Є сім найщасливіших кольорів 2023 року, які принесуть вам удачу та процвітання, пише womansday. Ймовірно, вам знайомі деякі асоціації кольорів з цього переліку, особливо срібні та золоті. Але є й інші кольори, які мають особливе значення і можуть здивувати вас — наприклад, жовтий і фіолетовий.

Щасливі кольори 2023 року

Червоний колір

У китайській культурі червоний колір асоціюється з удачею, тому не завадить надіти відтінок червоного, коли зустрічаєте новий рік.

Наряд із червоними брюками на Новий рік
Не бійтеся додавати в наряд червоний

Білий колір

Це символ нових починань. У білому вбранні приємно розпочати життя з чистого аркуша.

Біла сукня на Новий рік
Розкішна біла сукня

Золото

Усі відтінки золотистого символізують багатство та процвітання.

Наряд із брюками в паєтки на Новий рік
Паєтки та блиск — головні новорічні тренди

Срібло

Цей колір принесе фінансовий успіх.

Наряд із сріблястою спідницею на Новий рік
Срібло та металік зроблять ваш образ незабутнім

Фіолетовий колір

Тон сили та амбіцій, традиційно асоціюється з королівською владою.

Оксамитове фіолетове плаття
Оксамит та фіолет поєднуються ідеально

Жовтий колір

Подібно до срібла і золота асоціюється з грошима і багатством, тому можете доповнити святковий образ жовтими аксесуарами.

Жовте вбрання
Жовтий — майже те, що новорічний золотистий

Зелений колір

Означає гармонію, зростання, свіжість та енергію. Якщо ви хочете внести ці речі в наступний рік, вибирайте зелений колір.

Велюровий зелений комбінезон
Шикарний відтінок

Раніше "Телеграф" розповідав, що краще не одягати у Новий рік 2023, щоб не роздратувати символ року — Кролика.

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#Мода #Новий рік #Кольору