Укр

Карго, вырезы и не только: топ-7 трендов, которые остаются в фаворитах с прошлого года (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Многие тренды перешли из 2022-го в 2023-й, в том числе клетчатые рубашки Новость обновлена 03 января 2023, 14:48
Многие тренды перешли из 2022-го в 2023-й, в том числе клетчатые рубашки. Фото pinterest.com

Стилист рассказала, какую одежду стоит добавить в свой гардероб в новых сезонах

В 2023 году многие модные тенденции остаются актуальными с прошлых сезонов. Так что некоторые тренды буквально перешли с нами в новый год. И если вы ранее приобрели эти стильные вещи, смело добавляйте их в новые образы этой зимой.

О том, какие прошлые тренды не утратили популярность в наступившем году, рассказывает украинская стилистка Ольга Литвинова в своем блоге в Instagram. Стоит обратить внимание как минимум на семь актуальных позиций. В числе трендов-2023 карго, деним и вырезы, которые уже успели полюбиться многим модницам.

Какие тренды прошлого года остаются актуальными в 2023-м:

  • Брюки карго – этот фасон станет отличной альтернативой вашим повседневным джинсам.
  • Тотал деним – образы, где использована только джинсовая одежда, практичные и стильные.
  • Полупрозрачные фактуры – тренд сделает образ более соблазнительным.
  • Вырезы – эта тенденция возникла еще летом, но не сбавляет обороты.
  • Серебро – особенно удачный тренд в праздничный сезон.
  • Кроше – добавит вашему образу фактурности.
  • Клетчатая рубашка – многофункциональная вещь в любое время года.
Образы с денимом
Много денима не бывает
Образы с брюками карго
Карго остаются в моде
Образы с прозрачными тканями
Легкая прозрачность не повредит
Образы с серебристыми юбками
Серебро и металлик в топе трендов не только в Новый год
Одежда с вырезами
Вырезы украсят ваш образ
Образы с рубашками в клетку
Рубашка в клетку должна быть в каждом гардеробе
Образы с одеждой кроше
Кроше - необычный тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь оказалась в топе трендов зимой 2023 года и как выбрать стильную, теплую и удобную пару.