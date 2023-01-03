Карго, вырезы и не только: топ-7 трендов, которые остаются в фаворитах с прошлого года (фото)

Стилист рассказала, какую одежду стоит добавить в свой гардероб в новых сезонах

В 2023 году многие модные тенденции остаются актуальными с прошлых сезонов. Так что некоторые тренды буквально перешли с нами в новый год. И если вы ранее приобрели эти стильные вещи, смело добавляйте их в новые образы этой зимой.

О том, какие прошлые тренды не утратили популярность в наступившем году, рассказывает украинская стилистка Ольга Литвинова в своем блоге в Instagram. Стоит обратить внимание как минимум на семь актуальных позиций. В числе трендов-2023 карго, деним и вырезы, которые уже успели полюбиться многим модницам.

Какие тренды прошлого года остаются актуальными в 2023-м:

Брюки карго – этот фасон станет отличной альтернативой вашим повседневным джинсам.

– этот фасон станет отличной альтернативой вашим повседневным джинсам. Тотал деним – образы, где использована только джинсовая одежда, практичные и стильные.

– образы, где использована только джинсовая одежда, практичные и стильные. Полупрозрачные фактуры – тренд сделает образ более соблазнительным.

– тренд сделает образ более соблазнительным. Вырезы – эта тенденция возникла еще летом, но не сбавляет обороты.

– эта тенденция возникла еще летом, но не сбавляет обороты. Серебро – особенно удачный тренд в праздничный сезон.

– особенно удачный тренд в праздничный сезон. Кроше – добавит вашему образу фактурности.

– добавит вашему образу фактурности. Клетчатая рубашка – многофункциональная вещь в любое время года.

Много денима не бывает

Карго остаются в моде

Легкая прозрачность не повредит

Серебро и металлик в топе трендов не только в Новый год

Вырезы украсят ваш образ

Рубашка в клетку должна быть в каждом гардеробе

Кроше - необычный тренд

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