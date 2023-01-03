Карго, вирізи і не тільки: топ-7 трендів, що залишаються у фаворитах з минулого року (фото)

Стилістка розповіла, який одяг варто додати у свій гардероб у нових сезонах

У 2023 році багато модних тенденцій залишаються актуальними з минулих сезонів. Тож деякі тренди буквально перейшли з нами у новий рік. І якщо ви раніше придбали ці стильні речі, сміливо додавайте їх у нові образи цієї зими.

Про те, які минулі тренди не втратили популярність у цьому році, розповідає українська стилістка Ольга Литвинова у своєму блозі в Instagram. Варто звернути увагу щонайменше на сім актуальних позицій. Серед трендів-2023 карго, денім та вирізи, які вже встигли полюбитись багатьом модницям.

Які тренди минулого року залишаються актуальними у 2023-му:

Штани карго – цей фасон стане чудовою альтернативою вашим повсякденним джинсам.

– цей фасон стане чудовою альтернативою вашим повсякденним джинсам. Тотал денім – образи, де використано лише джинсовий одяг, практичні та стильні.

– образи, де використано лише джинсовий одяг, практичні та стильні. Напівпрозорі фактури – тренд зробить образ спокусливішим.

– тренд зробить образ спокусливішим. Вирізи — ця тенденція виникла ще влітку, але не зменшує обертів.

— ця тенденція виникла ще влітку, але не зменшує обертів. Срібло – особливо вдалий тренд у святковий сезон.

– особливо вдалий тренд у святковий сезон. Кроше – додасть вашому образу фактурності.

– додасть вашому образу фактурності. Картата сорочка — багатофункціональна річ у будь-яку пору року.

Забагато деніму не буває

Карго залишаються в моді

Легка прозорість не зашкодить

Срібло та металік у топі трендів не лише у Новий рік

Вирізи прикрасять ваш образ

Сорочка в клітинку має бути в кожному гардеробі

Кроше – незвичайний тренд

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