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Карго, вирізи і не тільки: топ-7 трендів, що залишаються у фаворитах з минулого року (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Багато трендів перейшли з 2022-го до 2023-го, зокрема картаті сорочки Новина оновлена 03 січня 2023, 14:48
Багато трендів перейшли з 2022-го до 2023-го, зокрема картаті сорочки. Фото pinterest.com

Стилістка розповіла, який одяг варто додати у свій гардероб у нових сезонах

У 2023 році багато модних тенденцій залишаються актуальними з минулих сезонів. Тож деякі тренди буквально перейшли з нами у новий рік. І якщо ви раніше придбали ці стильні речі, сміливо додавайте їх у нові образи цієї зими.

Про те, які минулі тренди не втратили популярність у цьому році, розповідає українська стилістка Ольга Литвинова у своєму блозі в Instagram. Варто звернути увагу щонайменше на сім актуальних позицій. Серед трендів-2023 карго, денім та вирізи, які вже встигли полюбитись багатьом модницям.

Які тренди минулого року залишаються актуальними у 2023-му:

  • Штани карго – цей фасон стане чудовою альтернативою вашим повсякденним джинсам.
  • Тотал денім – образи, де використано лише джинсовий одяг, практичні та стильні.
  • Напівпрозорі фактури – тренд зробить образ спокусливішим.
  • Вирізи — ця тенденція виникла ще влітку, але не зменшує обертів.
  • Срібло – особливо вдалий тренд у святковий сезон.
  • Кроше – додасть вашому образу фактурності.
  • Картата сорочка — багатофункціональна річ у будь-яку пору року.
Образи з денімом
Забагато деніму не буває
Образи зі штанами карго
Карго залишаються в моді
Образи із прозорими тканинами
Легка прозорість не зашкодить
Образи зі сріблястими спідницями
Срібло та металік у топі трендів не лише у Новий рік
Одяг з вирізами
Вирізи прикрасять ваш образ
Образи з сорочками у клітинку
Сорочка в клітинку має бути в кожному гардеробі
Образи з одягом кроше
Кроше – незвичайний тренд

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