Карго, вирізи і не тільки: топ-7 трендів, що залишаються у фаворитах з минулого року (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Стилістка розповіла, який одяг варто додати у свій гардероб у нових сезонах
У 2023 році багато модних тенденцій залишаються актуальними з минулих сезонів. Тож деякі тренди буквально перейшли з нами у новий рік. І якщо ви раніше придбали ці стильні речі, сміливо додавайте їх у нові образи цієї зими.
Про те, які минулі тренди не втратили популярність у цьому році, розповідає українська стилістка Ольга Литвинова у своєму блозі в Instagram. Варто звернути увагу щонайменше на сім актуальних позицій. Серед трендів-2023 карго, денім та вирізи, які вже встигли полюбитись багатьом модницям.
Які тренди минулого року залишаються актуальними у 2023-му:
- Штани карго – цей фасон стане чудовою альтернативою вашим повсякденним джинсам.
- Тотал денім – образи, де використано лише джинсовий одяг, практичні та стильні.
- Напівпрозорі фактури – тренд зробить образ спокусливішим.
- Вирізи — ця тенденція виникла ще влітку, але не зменшує обертів.
- Срібло – особливо вдалий тренд у святковий сезон.
- Кроше – додасть вашому образу фактурності.
- Картата сорочка — багатофункціональна річ у будь-яку пору року.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття опинилося в топі трендів взимку 2023 року і як вибрати стильну, теплу та зручну пару.